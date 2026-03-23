Almería acoge la proyección del documental “Salud no responde” para defender una sanidad pública cercana y de calidad

Marea Blanca Almería convoca un acto abierto a la ciudadanía con testimonios reales de pacientes y profesionales y un coloquio posterior

Marea Blanca Almería anuncia la celebración en la ciudad de un acto ciudadano para la proyección del documental “Salud no responde”, una pieza impulsada por las Mareas Blancas de Andalucía que pone voz, con testimonios reales, a la situación actual de la sanidad pública andaluza y al esfuerzo de muchas personas que se están movilizando para cuidarla y defenderla.

Con la presentación del monologuista almeriense Pepe Céspedes, el encuentro tendrá lugar este jueves 26 de marzo, a las 18.00 horas, en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Almería, con entrada libre hasta completar aforo. Tras la proyección, se abrirá un coloquio para escuchar a la gente, compartir experiencias y proponer soluciones desde lo cercano y lo posible.

El documental, dirigido por Pablo Coca, recoge historias de pacientes, profesionales sanitarios y activistas, mostrando cómo las dificultades en citas, pruebas, seguimientos y atención primaria afectan a la vida diaria: “Cuando una cita se retrasa meses, no es un número: es una familia esperando, una persona con dolor, un diagnóstico que no puede esperar”, señalan desde la organización.

La portavoz de Marea Blanca Almería, Pilar Rodríguez, subraya que este acto “no va contra nadie, va a favor de todos”, “La sanidad pública es como el agua o la luz en casa: solo te das cuenta de lo importante que es cuando falla. Queremos que Almería hable con calma y con datos, pero también con corazón, porque aquí nos conocemos y sabemos lo que está pasando en nuestros barrios”.

Desde Marea Blanca se insiste en la importancia de reforzar la atención primaria, recuperar la prevención y los cuidados de personas con enfermedades crónicas y mejorar las condiciones de quienes trabajan en centros de salud y hospitales. “Defender la sanidad pública es defender que te atiendan a tiempo, cerca de tu casa y con garantías”, añade la portavoz.

El acto se enmarca en una línea de difusión social del documental, que se compartirá también con colectivos, entidades y espacios locales para ampliar su alcance, además de preparar contenidos breves para redes sociales que ayuden a informar y movilizar de forma respetuosa y constructiva.

Datos del acto

– Título: Proyección y coloquio “Salud no responde”

– Fecha: 26 Marzo

– Hora: 18.00 h

– Lugar: Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música de Almería EMMA

– Entrada: Libre hasta completar aforo