El Ministerio de Transportes avanza en las obras para reducir el ruido de varios tramos de carreteras en Almería con una inversión de 11,56 millones de euros

Afectaciones de tráfico en la A-7 en El Ejido, Almería

· Desde esta mañana, se producen cortes de tráfico en diferentes tramos de la A-7 a la altura de El Ejido hasta el viernes 10 de abril. No habrá afectaciones los fines de semana ni días festivos.

· Los trabajos incluyen la sustitución del pavimento actual por uno fonoabsorbente y la posterior instalación de pantallas acústicas.

· Las obras, financiadas por el Plan de Recuperación, tienen como objetivo la colocación de varios tramos de pantallas acústicas y pavimento fonoabsorbente en la provincia de Almeria.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras para reducir el ruido en diferentes tramos de la A-7 y la A-92, en la provincia de Almería. Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto total de 11,56 millones de euros, financiados con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En total, se actúa en seis puntos distribuidos en cinco tramos de la A-7, entre los kilómetros 805,9 y 824,7, en ambos sentidos, así como en un tramo de la autovía A-92, en sentido Granada, entre los kilómetros 381,5 y 382,3.

En esta ocasión, se están llevando a cabo los trabajos de sustitución del pavimento existente en varios tramos de la A-7 por un pavimento fonoabsorbente. Posteriormente, se instalarán pantallas acústicas.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se están produciendo desde hoy las siguientes afectaciones al tráfico en la A-7:

Desde hoy, 23 de marzo, hasta las 13:00 horas del viernes 27: se cortará la calzada sentido Málaga entre los kilómetros 821 y 822,6. La circulación se canalizará por la calzada contraria, sentido Almería, habilitando un carril por sentido. Además, se habilitará un itinerario alternativo por la calle Pérgola y el camino Los Marjales E.

se cortará la calzada sentido Málaga entre los kilómetros 821 y 822,6. La circulación se canalizará por la calzada contraria, sentido Almería, habilitando un carril por sentido. Además, se habilitará un itinerario alternativo por la calle Pérgola y el camino Los Marjales E. Desde las 08:00 horas del lunes 30 de marzo hasta las 18:00 horas del miércoles 1 de abril: se cortará la vía de servicio contigua a la calzada sentido Almería entre los kilómetros 813,5 y 814,6. El tráfico en sentido Almería se desviará por el ramal de entrada a la A-7 situado en el kilómetro 814. El tráfico en sentido Málaga se desviará hacia la vía de servicio de la calzada opuesta a través del paso superior existente.

se cortará la vía de servicio contigua a la calzada sentido Almería entre los kilómetros 813,5 y 814,6. El tráfico en sentido Almería se desviará por el ramal de entrada a la A-7 situado en el kilómetro 814. El tráfico en sentido Málaga se desviará hacia la vía de servicio de la calzada opuesta a través del paso superior existente. Desde las 03:00 horas del lunes 6 de abril hasta las 13:00 horas del viernes 10 de abril: se cortará la calzada en sentido Almería entre los kilómetros 821 y 822,6. La circulación se canalizará por la calzada contraria, sentido Málaga, habilitando un carril por sentido. Asimismo, se habilitará un itinerario alternativo por el camino Los Marjales E y la calle Pérgola.

No se producirán afectaciones durante los fines de semana y festivos.