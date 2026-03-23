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El Ministerio de Transportes avanza en las obras para reducir el ruido de varios tramos de carreteras en Almería con una inversión de 11,56 millones de euros

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marzo 23, 2026 12:30 pm

Afectaciones de tráfico en la A-7 en El Ejido, Almería

·         Desde esta mañana, se producen cortes de tráfico en diferentes tramos de la A-7 a la altura de El Ejido hasta el viernes 10 de abril. No habrá afectaciones los fines de semana ni días festivos.

·         Los trabajos incluyen la sustitución del pavimento actual por uno fonoabsorbente y la posterior instalación de pantallas acústicas.

·         Las obras, financiadas por el Plan de Recuperación, tienen como objetivo la colocación de varios tramos de pantallas acústicas y pavimento fonoabsorbente en la provincia de Almeria. 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras para reducir el ruido en diferentes tramos de la A-7 y la A-92, en la provincia de Almería. Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto total de 11,56 millones de euros, financiados con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En total, se actúa en seis puntos distribuidos en cinco tramos de la A-7, entre los kilómetros 805,9 y 824,7, en ambos sentidos, así como en un tramo de la autovía A-92, en sentido Granada, entre los kilómetros 381,5 y 382,3.

En esta ocasión, se están llevando a cabo los trabajos de sustitución del pavimento existente en varios tramos de la A-7 por un pavimento fonoabsorbente. Posteriormente, se instalarán pantallas acústicas.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se están produciendo desde hoy las siguientes afectaciones al tráfico en la A-7: 

  • Desde hoy, 23 de marzo, hasta las 13:00 horas del viernes 27: se cortará la calzada sentido Málaga entre los kilómetros 821 y 822,6. La circulación se canalizará por la calzada contraria, sentido Almería, habilitando un carril por sentido. Además, se habilitará un itinerario alternativo por la calle Pérgola y el camino Los Marjales E.
  • Desde las 08:00 horas del lunes 30 de marzo hasta las 18:00 horas del miércoles 1 de abril: se cortará la vía de servicio contigua a la calzada sentido Almería entre los kilómetros 813,5 y 814,6. El tráfico en sentido Almería se desviará por el ramal de entrada a la A-7 situado en el kilómetro 814. El tráfico en sentido Málaga se desviará hacia la vía de servicio de la calzada opuesta a través del paso superior existente.
  • Desde las 03:00 horas del lunes 6 de abril hasta las 13:00 horas del viernes 10 de abril: se cortará la calzada en sentido Almería entre los kilómetros 821 y 822,6. La circulación se canalizará por la calzada contraria, sentido Málaga, habilitando un carril por sentido. Asimismo, se habilitará un itinerario alternativo por el camino Los Marjales E y la calle Pérgola.

No se producirán afectaciones durante los fines de semana y festivos.

GabinetedePrensa

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