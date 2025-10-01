El encuentro se celebra del 1 al 3 de octubre bajo el lema ‘Experiencia e Innovación’ y reunirá a profesionales del ámbito sanitario, jurídico y académico

La ciudad de Almería acoge la XVII Jornada Técnica de Inspección de Servicios Sanitarios de Andalucía que tiene lugar durante los días 1,2 y 3 de octubre, bajo el lema ‘Experiencia e Innovación’ y que reunirá a profesionales del ámbito sanitario, jurídico y académico y que han sido inauguradas por el secretario general de Planificación Asistencial y Consumo, de la Consejería de Salud y Consumo, Ismael Muñoz.

Las jornadas abordarán temas de actualidad como el absentismo laboral, la trazabilidad de los medicamentos, los retos normativos en la actuación inspectora y la aplicación del nuevo reglamento europeo sobre sustancias de origen humano conocido como SoHO. Además, se tratará la implantación de nuevas tecnologías y el papel de la bioética como disciplina transversal para garantizar un sistema sanitario moderno seguro y humano.

Muñoz ha subrayado que “la inspección de servicios sanitarios constituye un pilar esencial para la calidad, la transparencia y la sostenibilidad del sistema sanitario andaluz”. Así, ha agradecido “la labor inspectora a través de la que podemos garantizar que los recursos públicos se gestionan de manera eficiente, que los derechos de los pacientes son respetados y que la prestación sanitaria se ajusta siempre a los máximos estándares de seguridad y calidad”.

El secretario general ha añadido que “estas jornadas representan una gran oportunidad para reforzar la adaptación de la inspección sanitaria a los nuevos retos tecnológicos, normativos y sociales. En un momento en el que la digitalización y la inteligencia artificial marcan el presente y futuro de la sanidad, debemos asegurar que la innovación vaya siempre acompañada de principios éticos y de la máxima protección de los derechos fundamentales”. Ha querido destacar “la elección de Almería como sede de esta XVII edición, asegurando que “es un reconocimiento al dinamismo de esta provincia y al papel clave que juegan sus profesionales sanitarios, jurídicos y académicos en el fortalecimiento del sistema de salud andaluz”.

Por su parte, la presidenta del Comité Organizador, Carmen Bretones, ha destacado que este encuentro “representa un espacio de diálogo y reflexión para construir juntos una inspección sanitaria preparada para el presente y el futuro”. Ha señalado que “la inspección debe ser un servicio vivo, que aprenda de la experiencia, incorpore la innovación y se adapte a los cambios sociales y tecnológicos que marcan la evolución del sistema sanitario”.

Bretones ha añadido que “la participación de profesionales de distintos ámbitos —sanitario, jurídico y académico— enriquece el debate y garantiza una visión integral, lo que convierte a estas jornadas en un foro imprescindible para avanzar en la mejora de la práctica inspectora”. Asimismo, ha querido poner en valor el esfuerzo de todo el comité organizador y de las instituciones colaboradoras, subrayando que “Almería abre sus puertas a Andalucía para convertirse durante estos días en el epicentro de la reflexión sobre la inspección sanitaria”.

Finalmente, ha animado a todos los asistentes “a aprovechar este espacio no solo para el aprendizaje técnico, sino también para compartir experiencias, estrechar lazos profesionales y reforzar el compromiso colectivo con un sistema sanitario público, moderno y de calidad”.

La actividad cuenta con el reconocimiento de Interés Científico Sanitario y está acreditada por la Secretaría General de Salud Pública e I D i en Salud de la Consejería de Salud y Consumo.