Home / Opinión / Bayard Ediciones acerca la lectura a niños en situación de vulnerabilidad

Bayard Ediciones acerca la lectura a niños en situación de vulnerabilidad

Por
No hay comentarios
octubre 1, 2025 9:12 pm
Cristina Cuadrillero
En Bayard Ediciones estamos comprometidos con fomentar la lectura desde la infancia. Por eso hemos querido apoyar a Cruz Roja Juventud en su proyecto “Promoción del Éxito Escolar”, donando revistas a cada uno de los niños y niñas que participan en sus programas en toda España a través de nuestra iniciativa solidaria “Juntos por la Lectura”. El proyecto “Juntos por la Lectura” nace de la necesidad de favorecer el acceso a la lectura y despertar el gusto por los libros y las revistas desde edades tempranas, en un contexto donde cada vez más niños muestran niveles bajos de comprensión lectora y las nuevas tecnologías desplazan muchas veces los hábitos tradicionales de lectura. Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de descubrir la lectura como herramienta de aprendizaje, creatividad y desarrollo personal.Además de la entrega de revistas, hemos formado a los voluntarios de Cruz Roja en animación lectora, para que puedan acompañar a los menores en espacios grupales que fomenten la lectura, el apoyo escolar y el desarrollo de competencias sociales. Esta acción continúa la labor que ya venimos realizando con Cáritas, reforzando nuestro compromiso de acercar la lectura a la infancia en situación de vulnerabilidad y promoviendo entornos lúdicos, motivadores e inclusivos. Nuestro proyecto solidario prevé entregar 100.000 revistas y libros, acercando contenidos atractivos y adaptados a distintas edades.Creemos firmemente que leer no es un lujo, sino un derecho, y seguiremos trabajando con ilusión para que cada niño tenga la oportunidad de descubrir la magia de leer. Esperamos cumplir nuestro objetivo y seguir creciendo, porque cada revista entregada es una semilla que despierta la imaginación, la curiosidad y el amor por la lectura.
GabinetedePrensa

Related Posts

La agricultura, modelo de éxito colectivo
octubre 1, 2025
La democracia participativa
septiembre 30, 2025
Falta Cerebro en la ONU
septiembre 29, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *