Bayard Ediciones acerca la lectura a niños en situación de vulnerabilidad

En Bayard Ediciones estamos comprometidos con fomentar la lectura desde la infancia. Por eso hemos querido apoyar a Cruz Roja Juventud en su proyecto “Promoción del Éxito Escolar”, donando revistas a cada uno de los niños y niñas que participan en sus programas en toda España a través de nuestra iniciativa solidaria “Juntos por la Lectura”. El proyecto “Juntos por la Lectura” nace de la necesidad de favorecer el acceso a la lectura y despertar el gusto por los libros y las revistas desde edades tempranas, en un contexto donde cada vez más niños muestran niveles bajos de comprensión lectora y las nuevas tecnologías desplazan muchas veces los hábitos tradicionales de lectura. Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de descubrir la lectura como herramienta de aprendizaje, creatividad y desarrollo personal.Además de la entrega de revistas, hemos formado a los voluntarios de Cruz Roja en animación lectora, para que puedan acompañar a los menores en espacios grupales que fomenten la lectura, el apoyo escolar y el desarrollo de competencias sociales. Esta acción continúa la labor que ya venimos realizando con Cáritas, reforzando nuestro compromiso de acercar la lectura a la infancia en situación de vulnerabilidad y promoviendo entornos lúdicos, motivadores e inclusivos. Nuestro proyecto solidario prevé entregar 100.000 revistas y libros, acercando contenidos atractivos y adaptados a distintas edades.Creemos firmemente que leer no es un lujo, sino un derecho, y seguiremos trabajando con ilusión para que cada niño tenga la oportunidad de descubrir la magia de leer. Esperamos cumplir nuestro objetivo y seguir creciendo, porque cada revista entregada es una semilla que despierta la imaginación, la curiosidad y el amor por la lectura.