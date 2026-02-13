Almería acogerá la XX edición de los Premios Excellence de Cruceros el próximo año 2027

El concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, acudió a la gala celebrada en Madrid, donde entregó uno de los galardones y donde se anunció el testigo que recoge nuestra ciudad

Almería será la sede de la XX edición de los Premios Excellence de Cruceros, que se celebrará en 2027. El anuncio se hizo público este jueves en el Teatro Eslava, durante la gala anual organizada por Cruises News Media Group, entidad promotora de estos galardones especializados en el sector crucerístico.

El acto reunió a alrededor de 200 representantes de la industria —entre navieras, puertos, destinos, consignatarios y agentes de viaje— en una ceremonia en la que se entregaron 18 premios correspondientes a la temporada 2025.

En representación del Ayuntamiento de Almería asistió el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, acompañado por el gerente de la Fundación Bahía Almeriport, Jorge Perals. Durante la gala se formalizó el anuncio de que la capital almeriense recogerá el testigo como próxima anfitriona de estos premios, que se celebran desde 2008 y son los únicos en España dedicados exclusivamente a la industria de cruceros.

Los Premios Excellence se conceden tras una macroencuesta realizada a cruceristas y agentes de viaje, lo que convierte a estos reconocimientos en uno de los termómetros del sector en el mercado nacional.

Impacto para la ciudad

Tras conocerse la designación, Pérez de la Blanca valoró la elección como “una gran noticia para la ciudad”, subrayando que la celebración del evento situará a Almería “en el centro del sector crucerístico nacional”. Según explicó, la gala congregará a más de 200 profesionales entre compañías navieras, agencias, touroperadores y empresarios turísticos.

El concejal también destacó la colaboración con la Fundación Bahía Almeriport para seguir reforzando el posicionamiento del destino dentro del turismo de cruceros, un segmento que en los últimos años ha ido ganando peso en el puerto almeriense.

El edil además fue el encargado de entregar el premio a la Mejor Naviera Premium 2025, que recayó en Celebrity Cruises.

Galardonados

Los galardonados en esta edición han sido:

Mejor Puerto Español 2025: PUERTO DE BARCELONA

Mejor Naviera Familiar 2025: MSC CRUCEROS

Mejor Naviera Premium 2025: CELEBRITY CRUISES

Mejor Naviera Lujo 2025: EXPLORA JOURNEYS

Mejor Naviera Fluvial 2025: CROISIEUROPE

Mejor Entretenimiento 2025: ROYAL CARIBBEAN

Mejor Relación Calidad/Precio 2025: PRINCESS

Mejor Barco en el Mediterráneo 2025: ALLURE OF THE SEAS

Mejor Barco en el Norte de Europa 2025: MSC EURIBIA

Mejor Imagen de Marca entre Consumidores 2025: MSC CRUCEROS

Mejor Naviera Primer Crucero 2025: COSTA CRUCEROS

Mejor Gastronomía 2025: OCEANIA CRUISES

Mejores Itinerarios 2025: NORWEGIAN CRUISE LINE

Mejor Animación 2025: VIRGIN VOYAGES

Mejor Reconocimiento de Marca entre Agencias de Viaje 2025: ROYAL CARIBBEAN

Mejor Naviera Expedición 2025: SILVERSEA CRUISES

Mejor Naviera Grandes Viajes 2025: REGENT SEVEN SEA CRUISES

Mejor Vuelta Al Mundo 2025: OCEANIA CRUISES

Durante la gala también se hizo entrega de los premios especiales que cada año otorga fuera de votación, Cruises News Media Group:

Excelencia en el crucero fluvial de lujo: Riverside Luxury Cruises

Excelencia en tripulación de cruceros: Celestyal Cruises

Lanzamiento de una nueva naviera para el mercado español: Corazul Cruceros

Iniciativa “Todos a bordo”: Autoridad Portuaria de Tenerife, MSC Cruceros y Cruise Line International Association

Con la elección de Almería como sede de la próxima edición, la ciudad refuerza su proyección en el ámbito del turismo marítimo y consolida su estrategia para atraer eventos profesionales vinculados al sector.