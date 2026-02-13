Fútbol e inclusión: jóvenes que suman valores dentro y fuera del campo

Rosa Maldonado Aguilera

Los jugadores de la UCD La Cañada Atlético han visitado las instalaciones de Asalsido para conocer de cerca el trabajo que desarrolla la entidad y el papel activo de sus usuarios. La próxima semana, un nuevo grupo de deportistas del equipo continuará esta experiencia de convivencia e inclusión.

El convenio firmado recientemente entre Asalsido y el club UCD La Cañada Atlético continúa consolidándose como un ejemplo real de inclusión a través del deporte.

Los entrenamientos de La Liga Inclusiva ya son una realidad y el próximo mes comenzará la competición. Pero este acuerdo va más allá del terreno de juego.

Ayer, un grupo de voluntarios del club visitó Asalsido para compartir una jornada de convivencia con los jóvenes de la entidad. Fueron los propios chicos y chicas del grupo de Autogestores quienes ejercieron de anfitriones: se presentaron, explicaron los servicios que presta la asociación y guiaron a los visitantes por las instalaciones, mostrando con orgullo el trabajo que se realiza desde la entidad.

Tras la visita, el grupo se dividió en dos. Un grupo acompañó a los participantes de “Jueves con Amigos” a una actividad en Ego, donde disfrutaron de una sesión de jumping y diferentes juegos dinámicos. De forma paralela, el otro grupo se quedó en el taller de teatro, donde repasaron escaletas y realizaron una representación conjunta, compartiendo escenario, risas y talento.

Esta experiencia no será puntual. Estas visitas se repetirán dos veces al mes, creando un espacio estable de convivencia, aprendizaje mutuo y crecimiento compartido.

“El deporte es mucho más que competición. Es compañerismo, respeto, empatía y superación. Es una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa y cohesionada. Cuando el fútbol se une a los valores, el impacto va mucho más allá del terreno de juego”, explica Isabel Parras, presidenta de Asalsido, quien también destaca que “este tipo de iniciativas resultan especialmente enriquecedoras para los jóvenes. Les permiten ampliar su mirada, romper barreras y entender la diversidad como una oportunidad. El compromiso demostrado por los chicos del club refleja una generación que quiere implicarse y formar parte activa del cambio social”.

El convenio está teniendo una extraordinaria acogida entre todos los participantes. Una muestra clara de que cuando el deporte y los valores caminan juntos, el resultado es una sociedad más inclusiva, más comprometida y más humana.

Por último, cabe destacar que el equipo de la UCD La Cañada Atlético -en el que participan usuarios de Asalsido- ya ha iniciado los entrenamientos para preparar su participación en la Liga Inclusiva, cuya competición comenzará el próximo mes. Un arranque que confirma que el compromiso con la inclusión también se entrena, se trabaja y se construye cada semana sobre el terreno de juego.