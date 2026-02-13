La almeriense Inés Ortega logra el oro en el Campeonato de Europa Junior de Tiro Olímpico

La tiradora desplegó precisión, concentración y control absoluto para triunfar en la prueba de Pistola de Aire 10 m., celebrada en Bulgaria

La joven tiradora almeriense Inés Ortega Castro ha logrado un nuevo éxito, en este caso la Medalla de Oro en el Campeonato de Europa Junior de Tiro Olímpico en Pistola de Aire 10 m, celebrado en Bulgaria. Con una participación de más de 80 tiradores de toda Europa, Inés superó la ronda clasificatoria quedando 4ª y accediendo a la final con 568 puntos y 20X, donde desplegó precisión, concentración y control absoluto, imponiéndose a todas las competidoras y alcanzando la medalla de oro. Un éxito almeriense que vuelve a colocar a España y a su ciudad natal en lo más alto del podio europeo.

Actualmente, Inés se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde continúa su preparación de élite, combinando entrenamientos intensivos y estudios, perfeccionando técnica, respiración y control mental para futuras competiciones internacionales.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha querido felicitarla por este éxito, que “demuestra que la disciplina, el esfuerzo y la constancia llevan a la excelencia deportiva y sirve de ejemplo para las nuevas generaciones”.

Inés Ortega se inició desde muy joven en este deporte. Desde los ocho años, Inés entrenó junto a sus padres. A los 16 años recibió una beca externa para integrarse en el Centro Joaquín Blume de Alto Rendimiento en Madrid, y hace un año fue llamada para incorporarse al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona, donde continúa su preparación en el ámbito nacional e internacional.

Ya en enero se alzó con el Oro en la categoría absoluta del ISSF Grand Prix 10 m de Ruse, Eslovenia. Una trayectoria espectacular y continúa la racha de un año 2025 brillante.