Almería brinda por la tradición bávara del Oktoberfest con una propuesta que aúna gastronomía y diversión, con entrada gratuita

El recinto ubicado en el Parque de las Almadrabillas, bajo el Cargadero de Mineral, abre sus puertas con el objetivo de atraer a miles de familias y visitantes durante los próximos diez días, hasta el 12 de octubre

La alcaldesa, junto a varios concejales del equipo de gobierno y promotores del evento, ha comprobado el gran ambiente que se ha vivido durante la jornada inaugural

Bien tiradas, con la espuma y la temperatura perfecta para los paladares más exigentes, las primeras cervezas alemanas ‘Paulaner’ ya están haciendo disfrutar a los primeros cientos de almerienses y visitantes que se acercaron en la tarde-noche de ayer a la jornada inaugural del Oktoberfest que, como manda la tradición cada inicio de octubre desde hace ya varios años, se ha trasladado desde Munich hasta Almería. Ubicada en el recinto instalado en el Parque de las Almadrabillas, bajo el Cargadero de Mineral y con entrada gratuita todos los días, la gran fiesta homenaje a la gastronomía y cultura bávara estará en la ciudad hasta el próximo 12 de octubre.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por los concejales Juanjo Segura y Óscar Bleda y por los promotores del evento, entre los que se encontraba Jaime Villa, delegado de Heineken España en Almería y Granada, comprobó el “buen ambiente” que hay en un recinto que en ediciones anteriores llegó a recibir hasta 20.000 visitantes. Cifra que se espera superar en este 2025.

Y es que el Oktoberfest es una cita ineludible para los amantes de las salchichas Frankfurt y Bratwurst, del codillo de cerdo, de los bretzel, y de las cervezas típicas alemanas como la Paulaner Oktoberfestbier, una cerveza tipo lager de 6 grados; la Paulaner de trigo, Weissbier, de 5 grados; y la Paulaner Salvator, de mayor graduación, con 7,9.

Este año, como novedad, se ha habilitado una zona de ocio infantil para que las familias puedan disfrutar con tranquilidad y seguridad del evento. Además, se han ampliado los puestos de restauración, de dos a cuatro, y al recinto se puede acceder con animales de compañía. El horario, en esta edición, será de 18:00 horas a 24:00 horas de domingo a jueves y de 12:00 a 02:00 horas durante los fines de semana. Durante todos los días habrá música de ambiente y actuaciones musicales en directo, tanto con Djs de la talla de Miriam Amat como con grupos como Los Vinilos o Generación Beta, entre otros.

La alcaldesa ha destacado la apuesta municipal por ofrecer “eventos y propuestas de calidad, tanto para los jóvenes como para las familias”. En este sentido, ha destacado que eventos como el Oktoberfest, que el año pasado atrajo a un 15% de asistentes de fuera de la ciudad, “contribuyen a llenar de vida la ciudad, lo que sin duda ayuda a incentivar las compras en nuestros comercios, a visitar nuestros museos y espacios culturales y a consumir en nuestros establecimientos hosteleros”.

Por último, Vázquez ha animado a almerienses y visitantes “a disfrutar de este Oktoberfest de una manera responsable, con familiares y amigos, y a demostrar que Almería es una ciudad acogedora que sabe divertirse de una manera sana y respetuosa”.

En la misma línea, Jaime Villa, delegado de Heineken España en Almería y Granada, ha invitado “a todos los almerienses y visitantes a acudir a este recinto ubicado en el Parque de las Almadrabillas para disfrutar de la gastronomía y la cerveza alemana con toda la familia”. Igualmente ha hecho referencia a la importancia de este evento “para el conjunto de la ciudad, ya que son miles los visitantes que pasan por aquí durante los diez días que dura este Oktoberfest”.