Seis meses de espera: el kiosko de Surbús de la Rambla continúa sin arreglarse

El PSOE critica la dejadez del Ayuntamiento para recuperar un servicio que afecta a miles de almerienses

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha señalado la “total dejadez” del equipo de gobierno municipal ante la situación que sufren los usuarios del transporte público, que llevan más de seis meses sin poder contar con el kiosco de Surbús en el centro de la ciudad, tras los daños ocasionados por el impacto de un coche.

Desde diciembre, cuando un accidente obligó a desmontar la caseta de información y venta de tarjetas de autobús, los ciudadanos se ven obligados a desplazarse hasta la sede de Surbús en la calle Camino de Cervantes, a más de 3 kilómetros del centro, para realizar cualquier trámite relacionado con el transporte público, como la compra o recogida de tarjetas.

Esta situación no solo ha generado una enorme incomodidad para los vecinos, sino que además ha dejado sin respuesta a quienes acuden a la antigua ubicación de la caseta para pedir información o recoger las tarjetas, ya que en la página web de Surbús aún figura el kiosko como punto de recogida habitual.

“¿Cómo es posible que seis meses después el Ayuntamiento no haya impulsado ninguna solución? ¿Es que no son conscientes de los problemas que están generando a quienes usan el transporte público?”, se ha preguntado Aguilar.

La concejala socialista ha recordado que el transporte público es un servicio esencial para miles de almerienses, especialmente para quienes no disponen de vehículo propio, los estudiantes, personas mayores y personas con movilidad reducida.

“No podemos permitir que la falta de acción del equipo de gobierno convierta algo tan básico como comprar una tarjeta de autobús en un problema diario para los ciudadanos”, ha añadido.

Aguilar ha exigido al equipo de Gobierno “que actúe de manera urgente para reubicar la caseta de Surbús en el centro de la ciudad, donde siempre ha estado y donde resulta más accesible para la mayoría de los vecinos”. “El transporte público debe ser un servicio cómodo y cercano, no una carrera de obstáculos”, ha reiterado Aguilar.

Asimismo, el PSOE pide que se actualice la información en la web de Surbús para evitar confusiones a los usuarios y que se habiliten medidas provisionales mientras se soluciona definitivamente esta problemática.

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