CORTES DE TRÁFICO POR ASFALTADO EN LA AV. CABO DE GATA Y LA CTRA. AL-3202 (COSTACABANA)

El Ayuntamiento de Almería informa de que, a partir de mañana, jueves 4, y hasta el miércoles día 17 de junio, se va a proceder al asfaltado y señalización de la Avenida Cabo de Gata, en el tramo comprendido entre la rotonda de la Avenida Vega de Acá (sin incluirla) hasta el inicio del puente que conecta con la AL-3202, a la altura del Centro de Protección y Adopción Animal.

Esta actuación se ejecutará de forma coordinada con los trabajos de asfaltado que llevará a cabo la Diputación Provincial en la carretera AL-3202 (Almería–Costacabana), en un tramo de 1.700 metros lineales comprendido entre los P.K. 0+750 y 2+450.

Dado que ambas intervenciones discurren por el mismo corredor viario, y con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico y a los vecinos de la zona, los trabajos se desarrollarán de manera simultánea y coordinada.

El horario será de 07.00 a 16.00 horas, excepto el día 04/06/2026, cuando el inicio será a las 08.00 horas para no interferir con las pruebas de acceso a la Universidad.

Medidas de regulación del tráfico

Durante su ejecución se adoptarán las siguientes medidas:

Regulación: Corte total del vial durante la jornada de trabajo. Fuera de la misma, el tráfico quedará restablecido, salvo durante los días de señalización horizontal (15 al 17 de junio), en los que no habrá corte total.

Sentido de circulación: Dirección única, desde el entorno de la UAL hacia el núcleo urbano de Almería.

Accesos: Se garantizará en todo momento el acceso a los servicios de emergencia.

Desvíos: Según la señalización habilitada en cada fase.

El acceso al Centro de Protección y Adopción Animal, entre los días 8 y 12 de junio, deberá realizarse a través del vial paralelo al río Andarax.

Líneas de Bus urbano

Las obras de asfaltado afectarán a cinco líneas del Servicio de Transporte Urbano Colectivo (L3, L4, L11, L12 y L18) entre los días 8 y 12 de junio, de 7.00 a 16.00 horas.

La imposibilidad de la continuidad del servicio entre la glorieta ubicada en el nudo que conforman Avda. Cabo de Gata con Avda. de la Vega de Acá y la glorieta ubicada en el nudo de las carreteras provinciales AL-3200 con AL-3202 obligará a que las cinco líneas citadas interrumpan su itinerario en las Paradas P152- Auditorio y P136-Paseo Marítimo Auditorio durante los cinco días y en el horario indicado, generando un transbordo sobre una nueva Línea ‘Lanzadera Temporal Asfaltado’de tan sólo siete paradas: Auditorio Maestro Padilla, UAL, P68 Costacabana Pistas, P169 Plaza de Costacabana, P171 Rhin, P172 Volga, P318 Las Palomas.

El itinerario será el siguiente: Parada P136-Paseo Marítimo Auditorio-Avda. Cabo de Gata sentido UAL-Avda. Vega de Acá sentido Norte-C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas-AL-12 sentido UAL-AL-3200 sentido sur-Parada UAL-AL-3202-Carretera del Charco sentido norte-AL-3113 sentido este–C/ Ruben Darío-AL-3113 sentido oeste-Carretera del Charco sentido sur-AL-3202 sentido oeste-AL-3200 sentido norte-AL-12-C/ Arbol del Paraiso-C/ Acebo-C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas-Avda. Vega de Acá sentido sur-Avda. Cabo de Gata-Parada P152 Auditorio.

Línea L3

Situación Actual: Frecuencia: 85 min.

Situación Temporal durante la ejecución de los trabajos:

Frecuencia: 85 min.

Paradas fuera de servicio: Sentido UAL: P137 Residencia Mayores

Sentido Centro: P150 Nueva Almería y P151 Quinto Pino

Línea L4

Situación Actual: Frecuencia: 90 min.

Situación Temporal durante la ejecución de los trabajos:

Frecuencia: 90 min.

Paradas fuera de servicio:

Sentido UAL: P137 Residencia Mayores, P138 Nueva Almería, P443 Parque Andarax, P140 Río Andarax, P141 La Cabaña, P142 El Bobar, P143 Trafariñas, P144 Universidad.

Sentido Centro: P145 Trafariñas, P147 La Cabaña, P444 Parque Andarax, P149 Playa, P150 Nueva Almería y P151 Quinto Pino.

Línea L11

Situación Actual: Frecuencia: 23 min

Situación Temporal durante ejecución trabajos:

Frecuencia: 25 min

Paradas fuera de servicio: Idem que L4

Línea L12 :

Situación Actual: Frecuencia: 20 min

Situación Temporal durante la ejecución de los trabajos:

Frecuencia: 25 min

Paradas fuera de servicio: Idem que L4

Línea L18 :

Situación Actual: Frecuencia: 18 min

Situación Temporal durante la ejecución de los trabajos:

Frecuencia: 17 min

Paradas Fuera de Servicio: Idem que L4

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