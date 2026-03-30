Almería celebrará los Días Europeos de la Artesanía del 8 al 10 de abril

Se realizará una exposición de productos artesanales en la Escuela de Artes, así como talleres y demostraciones de oficios

La provincia de Almería celebrará entre el 8 y el 10 de abril los Días Europeos de la Artesanía con una exposición de productos artesanales de una docena de talleres artesanos y de la Escuela del Mármol de Fines, así como demostraciones en vivo y talleres para elaborar objetos artesanales dirigidos al público. Según ha informado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, estas actividades se desarrollarán en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de la capital almeriense.

Andalucía se viene sumando desde hace años a los Días Europeos de la Artesanía, que tienen su origen en Francia en 2002. Este evento se celebra en toda Europa simultáneamente para acercar al público el trabajo singular de los artesanos y artesanas.

En las actividades programadas por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo junto a la Asociación de Artesanos Profesionales de Almería, se mostrarán oficios representativos de la provincia de Almería, como la cerámica, la alfarería, la marroquinería, el grabado y la estampación, la talla de piedra y mármol, la bisutería o la construcción de instrumentos musicales y objetos decorativos con madera de pita.

La exposición se podrá visitar desde el miércoles 8 de abril a las 11:00 h. hasta el viernes 10 de abril a las 14:00 h. Participarán Carmen Gómez, creadora de la marca de bolsos y otros objetos de marroquinería ‘Mona Moon’, con sede en Almería capital; Tim Bernhardt, que realiza instrumentos musicales y objetos decorativos con madera de pita, con taller en Níjar y Sorbas; Emilio Alejandro Pérez, especialista en grabado y estampación afincado en la capital; Antonio José Flores, ceramista con taller en la barriada almeriense de Costacabana; José Miguel García del taller ‘Alfarería Juan Simón’, de Sorbas; Alfarería Robles, empresa artesanal ubicada en La Cañada (Almería); Luis Alfonso Fernández ‘El Puntas’, ceramista y alfarero, con taller en Albox.

También expondrán sus piezas del 8 al 10 de abril los alfareros afincados en Níjar Lorenzo Lores y Víctor Morales; Víctor Martínez Requejo, artesano de Abrucena que realiza joyas y objetos decorativos en madera; Plácido Martínez, que trabaja técnicas que van del grabado a la encuadernación, litografías y acuarelas en su taller de El Ejido; y Yuuki Ceramics, un taller artesanal ubicado en Viator especializado en la elaboración de piezas de cerámica decoradas con motivos orientales, como maceteros para bonsais. Asimismo, expondrá piezas en piedra natural la Escuela del Mármol de Fines, centro de Formación Profesional para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

Varios de los artesanos participantes realizarán talleres y demostraciones en vivo de sus oficios. Así, el miércoles 8 de abril, entre las 11:00 y las 14:00 h., tendrán lugar una demostración a cargo de Tim Bernhardt de fabricación de instrumentos musicales a partir del tronco florido de la pita, un taller de iniciación al diseño y fabricación artesanal de bisutería y complementos en piel por parte de Carmen Villegas, de Mona Moon; y una demostración de grabado artesanal en piedra natural por parte de personal de la Escuela del Mármol de Fines.

El jueves 9 de abril, además de visitar la muestra de oficios artesanales entre las 9:00 y las 20:00 h., el público podrá participar en otra demostración de grabado artesanal en mármol ofrecida por la Escuela del Mármol de Fines, en horario de 11:00 a 14:00 h. En el mismo horario, Yuuki Ceramics impartirá una clase magistral de elaboración de piezas de cerámica y decoración con motivos del arte japonés.

El viernes 10 de abril la exposición será visitable entre las 9:00 y las 14:00 h. A partir de las 11:00 h. se desarrollarán dos talleres de alfarería a cargo de José Miguel García, del Punto de Interés Artesanal ‘Alfarería Juan Simón’ de Sorbas, y de Luis Alfonso Fernández ‘El Puntas’, que mostrará las técnicas propias de su Punto de Interés Artesanal situado en Albox. De nuevo, la Escuela del Mármol de Fines ofrecerá la posibilidad de realizar grabados en piedra natural.

Además de estas actividades, se han programado jornadas de puertas abiertas y talleres de varios artesanos que pueden consultarse en www.diasdelaartesania.es , como las jornadas de puertas abiertas que realizará el luthier Gerundino Fernández en su taller de construcción de guitarras de Huércal de Almería, los días 8, 9 y 10 de abril.

La artesanía en la provincia de Almería

La provincia de Almería cuenta con 91 artesanos, artesanas y empresas artesanales registrados, de los cuales 11 son Maestros Artesanos, reconocidos por sus méritos extraordinarios (por su experiencia, mantenimiento de un oficio y promoción de su actividad) en luthería, grabado y estampación, escultura, talla de piedra y mármol, alfarería y cerámica; además de otros 10 Puntos de Interés Artesanal dedicados a la alfarería y cerámica, grabación y técnicas de estampación, marroquinería y construcción de instrumentos musicales y objetos decorativos con madera de pita. Asimismo, cuatro artesanos ostentan los distintivos ‘Andalucía Calidad Artesanal’. Almería tiene dos Zonas de Interés Artesanal de Andalucía: la de Macael y Valle del Almanzora, con 16 artesanos y empresas artesanas, y la de Villa de Níjar, con 7 artesanos participantes.