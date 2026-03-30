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Obras en las autovías A-92 y A-7

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marzo 30, 2026 8:48 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

A-92 entre los PP.KK. 382+700 y 381+500 (T.M. Gádor) en sentido decreciente, para lo cual será necesario cerrar el carril derecho.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h hasta las 18:00 h del día 31 de marzo de 2026.

A-7 entre los PP.KK. 798+000 y 795+900 (T.M. Roquetas de Mar) en sentido decreciente, para lo cual será necesario realizar cortes alternativos.

Las actuaciones están previstas desde las 22:30 h del día 31 de marzo hasta las 06:00 h del día 1 de abril de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

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