Juega tu papel frente al cáncer de colon

Magdalena Cantero es presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería
Cualquier lector de estas líneas es consciente que hay decisiones que han
marcado de alguna forma su recorrido vital. Momentos, acciones, en días que
parecen normales, pero que han determinado el futuro. Gracias al esfuerzo
investigador de la Asociación Española Contra el Cáncer hoy, todas las personas
entre 50 y 69 pueden evitar o sobrevivir al cáncer de colon. Un proyecto suyo
demostró que el test de sangre oculta en heces era la prueba eficaz para un
programa de cribado que salva vida. En 2014, la incorporación del cribado de
cáncer colorrectal a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud gracias al
impulso de la Asociación y al apoyo de la sociedad nos permitió tener a todos y
todas el poder de tomar una decisión clave en la lucha contra el cáncer de colon.
El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia en España con más de
40.000 casos diagnosticados en 2023. Nueve de cada 10 personas sobrevivirían a
este tumor si se les diagnostica precozmente.
En España, el sistema público de salud invita a las personas entre 50 y 69 años, a
hacerse un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), es decir a participar en el
cribado de cáncer de colon. La detección precoz es un derecho que salva vidas y
cada año, millones de personas entre 50 y 69 años tienen la capacidad de
ejercerlo. Sin embargo, el 35% de la población española no lo ejerce.
Por eso, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon la
Asociación en Almería quiere hacer un llamamiento colectivo. Primero a los
almerienses para participar en el cribado de cáncer de colon. Cada uno de nosotros
y nosotras podemos jugar un papel protagonista frente al cáncer de colon porque
cuando el cribado evita un cáncer, prevenimos y cuando lo detecta a tiempo
aumentamos las posibilidades de curación.
Pero este llamamiento también se hace a toda la sociedad para reforzar los
sistemas de información y evaluación, continuar generando proyectos de
investigación e impulsar la prevención frente al cáncer de colon. En la Asociación
Española Contra el Cáncer ponemos a disposición de todos los almerienses
información sobre este cribado, Y, en caso de diagnóstico, el compromiso de la
Asociación es doble, curar y cuidar.
Mañana, martes, 31 de marzo, nos encontrarás durante la mañana en la Mesa
Informativa en el Paseo, junto a la Plaza del Educador, y todos los días en nuestra
sede en la calle Gerona, 38 y el teléfono 900 100 036.