Juega tu papel frente al cáncer de colon

Magdalena Cantero es presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería

Cualquier lector de estas líneas es consciente que hay decisiones que han

marcado de alguna forma su recorrido vital. Momentos, acciones, en días que

parecen normales, pero que han determinado el futuro. Gracias al esfuerzo

investigador de la Asociación Española Contra el Cáncer hoy, todas las personas

entre 50 y 69 pueden evitar o sobrevivir al cáncer de colon. Un proyecto suyo

demostró que el test de sangre oculta en heces era la prueba eficaz para un

programa de cribado que salva vida. En 2014, la incorporación del cribado de

cáncer colorrectal a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud gracias al

impulso de la Asociación y al apoyo de la sociedad nos permitió tener a todos y

todas el poder de tomar una decisión clave en la lucha contra el cáncer de colon.

El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia en España con más de

40.000 casos diagnosticados en 2023. Nueve de cada 10 personas sobrevivirían a

este tumor si se les diagnostica precozmente.

En España, el sistema público de salud invita a las personas entre 50 y 69 años, a

hacerse un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), es decir a participar en el

cribado de cáncer de colon. La detección precoz es un derecho que salva vidas y

cada año, millones de personas entre 50 y 69 años tienen la capacidad de

ejercerlo. Sin embargo, el 35% de la población española no lo ejerce.

Por eso, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon la

Asociación en Almería quiere hacer un llamamiento colectivo. Primero a los

almerienses para participar en el cribado de cáncer de colon. Cada uno de nosotros

y nosotras podemos jugar un papel protagonista frente al cáncer de colon porque

cuando el cribado evita un cáncer, prevenimos y cuando lo detecta a tiempo

aumentamos las posibilidades de curación.

Pero este llamamiento también se hace a toda la sociedad para reforzar los

sistemas de información y evaluación, continuar generando proyectos de

investigación e impulsar la prevención frente al cáncer de colon. En la Asociación

Española Contra el Cáncer ponemos a disposición de todos los almerienses

información sobre este cribado, Y, en caso de diagnóstico, el compromiso de la

Asociación es doble, curar y cuidar.

Mañana, martes, 31 de marzo, nos encontrarás durante la mañana en la Mesa

Informativa en el Paseo, junto a la Plaza del Educador, y todos los días en nuestra

sede en la calle Gerona, 38 y el teléfono 900 100 036.