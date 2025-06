Almería Centro se compromete con la Asociación Española Contra el Cáncer

Antonio Verdegay Flores

Una veintena de asociados acogen huchas de la AECC para que los ciudadanos puedan contribuir a la investigación frente al cáncer

La presidenta de la AECC, Magdalena Cantero, ha visitado a los comercios y se ha reunido con el presidente de la Asociación, Antonio Martín, para agradecer la colaboración en la concienciación frente al cáncer

Almería Centro ha querido mostrar su compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer y su labor de prevención, ayuda a los pacientes con cáncer e investigación frente a la enfermedad. Y lo ha hecho sumándose a la cuestación, con instalación de huchas en una veintena de comercios del centro, donde los clientes y almerienses en general pueden aportar su colaboración.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, ha visitado al presidente de Almería Centro, Antonio Martín, para darle las gracias en nombre de la AECC. Magdalena Cantero afirma que “la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería cuenta con más de 8.500 socios y más de 700 voluntarios, y cada vez más colectivos expresan su compromiso con nuestro importante trabajo, pues uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendremos cáncer a lo largo de nuestra vida. Quiero agradecer el esfuerzo y compromiso de los comerciantes de Almería Centro, pues no sólo es importante la cuestación, sino que se visualice el trabajo que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, y se conciencie que la investigación es la respuesta al cáncer”.

Por su parte, Antonio Martín, presidente de Almería Centro, explica que “los comerciantes del centro estamos comprometidos con nuestra ciudad. Lo hacemos en nuestro quehacer diario, aportando empleo y contribuyendo a la economía local, y también apoyando causas como la de la Asociación Española Contra el Cáncer. Es nuestro compromiso”.

Las urnas se podrán encontrar en los siguientes comercios, donde permanecerán durante todo el verano: Como en Casa (Plaza San Sebastián, 10), Segura Complementos (Concepción Arenal, 17), Spiga Boutique (Concepción Arenal 28), Bolsos Carlos (Navarro Rodrigo 7 y 12), Piccolós (García Alix, 5), Müso (Obispo Orberá, 24), Base Deportes Blanes (Obispo Orberá, 26), Óptica Antonio Martín (Navarro Rodrigo, 19), Scarpi Virgen del Mar (General Tamayo, 31), Modas J. González (Paseo de Almería, 1), Óptica Zeppelín (C/ Plaza del Carmen 1), Librería Picasso (C/ Reyes Católicos 18), Wanna Sneakers Almería (Obispo Orberá, 18), Heva y Paola (Tenor Iribarne, 15), Mona Moon (C/ de las Tiendas 27), Phoenix Care (Plaza Flores, 8), Vísteme Boutique, (Reyes Católicos, 10), y Modas Mena (C/ de las Tiendas, 15).