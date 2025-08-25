Almería contará el próximo curso con 4 nuevas aulas de tecnología aplicada en FP, en Fiñaña, Huércal-Overa, Mojácar y Almería

Estarán en Fiñaña, Huércal-Overa, Mojácar y Almería y sumadas a las 15 ya existentes alcanzan un total de 19 a partir de septiembre

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúa impulsando la modernización de la Formación Profesional andaluza con la implantación, el próximo curso en Almería de 4 nuevas Aulas de Tecnología Aplicada (Ateca) que estarán en los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Sierra Nevada (Fiñana), Cura Valera (Huércal-Overa), Rey Alabez (Mojácar) y Galileo (Almería).

Estos espacios innovadores se sumarán a los 15 ya existentes en la provincia almeriense, elevando a 19 el número total de aulas operativas a partir del mes de septiembre. A nivel andaluz serán 75 las aulas nuevas, con una inversión de 4.125.000 euros.

Las aulas Ateca son espacios de aprendizaje que usan las tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de FP, para acercar el entorno laboral al alumnado y formarlos con las herramientas más innovadoras. Integran digitalización, innovación y emprendimiento, fomentando la formación de calidad y la empleabilidad de los jóvenes andaluces.

Además, desempeñan un papel fundamental en la transformación educativa, al recrear entornos laborales reales mediante equipamientos avanzados y tecnologías como la realidad virtual, aumentada y mixta, la robótica o la impresión 3D.

Estos espacios promueven una enseñanza práctica y aplicada, adaptada a las demandas actuales del mercado laboral. Al enfrentarse a retos en entornos simulados, el alumnado desarrolla habilidades para resolver problemas en situaciones reales y fortalece su creatividad y su capacidad innovadora.

De hecho, estas aulas impulsan un proceso de aprendizaje basado en la generación de conocimiento colectivo. El alumnado no sólo adquiere competencias digitales avanzadas, sino que aprende a trabajar en equipo, desarrolla habilidades blandas como la comunicación o la adaptación al cambio, fortalece su autonomía, confianza y se fomenta la transferencia de conocimientos al potenciar la colaboración con el sector productivo.

Cada aula cuenta con una dotación económica de 55.000 euros, financiada por el Plan de Modernización de la FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del componente 20 ‘Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.