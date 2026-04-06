Almería inicia la temporada de cruceros con 30 escalas y una apuesta por la calidad y la singularidad del destino

El ‘Seven Seas Voyager’, un buque de alta gama con cerca de 700 pasajeros a bordo, cuyo itinerario tiene una duración de 64 días, ha abierto la temporada que se extenderá hasta diciembre

Durante su escala en Almería, los cruceristas participan en una variada oferta de excursiones que en la capital

La Fundación Bahía Almeriport, en colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento de Almería, anuncia el inicio de la nueva temporada de cruceros en el Puerto de Almería, que ha arrancado este lunes 6 de abril con la llegada del ‘Seven Seas Voyager’, un buque de alta gama con cerca de 700 pasajeros a bordo, cuyo itinerario, de una duración de 64 días, comenzó el pasado 12 de febrero y terminará el 17 de abril de 2026 en Roma.

Durante su escala en Almería, los cruceristas del ‘Seven Seas Voyager’, de la naviera Regent Seven Seas Cruises, participan en una variada oferta de excursiones que abarca desde la visita a la Alpujarra almeriense, la ciudad de Almería y el enclave turístico de Mojácar, hasta la experiencia de bodegas de vino o la central solar.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha indicado que «hoy damos comienzo, de la mano de la Fundación Bahía Almeriport y la Autoridad Portuaria, de la temporada de cruceros dando la bienvenida a este buque a la ciudad». El edil ha añadido que «el Turismo de Cruceros es un sector al cual el Ayuntamiento de Almería da prioridad invirtiendo recursos precisamente para que revierta en negocio y aumento de riqueza».

La actividad continuará esta misma semana con una doble escala el sábado, protagonizada por los cruceros ‘Wind Star’ y ‘Star Flyer’, marcando así un arranque dinámico para una temporada que contempla un total de 30 escalas. Durante el mes de abril se sumarán otros cuatro buques, dando paso a una programación continuada que, hasta septiembre, suma otras nueve escalas.

Entre las citas destacadas del calendario figura el regreso del ‘Renaissance’, de la compañía francesa de cruceros, que hará escala en agosto y octubre con cerca de 1.300 pasajeros. La temporada se extenderá hasta el 26 de diciembre, fecha en la que el buque ‘Ambience’ visitará por primera vez el puerto de Almería con unos 1.400 pasajeros, poniendo el cierre a un año especialmente relevante.

El calendario refleja la confianza de navieras que repiten escala en Almería, como Regent, Star Clippers, Windstar Cruises, Marella Cruises, así como la incorporación de nuevas compañías como Vidanta World o Saga Cruise.

Con ello, Almería se consolida como una propuesta singular en el mapa internacional de cruceros. Entre otros aspectos, destaca la profesionalización del sector a través de la colaboración con la asociación de guías oficiales, para garantizar una oferta turística estructurada, sostenible y orientada a la experiencia del visitante. En este sentido, la calidad y tipología de los buques, en su mayoría pertenecientes a segmentos premium y boutique, que buscan destinos con identidad propia, es la principal característica del turismo de cruceros en Almería.

Este avance es resultado del trabajo impulsado por la Autoridad Portuaria de Almería, a través de la Fundación Bahía Almeriport, integrada por instituciones públicas y empresas privadas de la provincia de Almería.