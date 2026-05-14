La Agrupación de Contratistas de Obras de ASEMPAL-Almería elige a Manuel Gutiérrez Delgado como nuevo presidente

Mar Panizo Jiménez

La nueva Junta Directiva afronta una etapa marcada por la defensa del sector, la falta de mano de obra cualificada y el impacto del encarecimiento de materiales en la actividad constructora

La construcción mantiene más de 14.000 trabajadores afiliados en el Régimen General en Almería y ha reducido el desempleo del sector un 34,5% desde 2022.

La Agrupación de Contratistas de Obras de ASEMPAL-Almería ha celebrado su Asamblea General, en la que ha resultado elegido Manuel Gutiérrez Delgado (Grupo COPSA) como nuevo presidente de la organización, junto a la nueva Junta Directiva que le acompañará en esta etapa.

El nuevo equipo directivo queda integrado por Juan Lorenzo Jiménez (Construcciones J. Lorenzo) como vicepresidente; Alejandro Martínez Tejada (Albaida Infraestructuras) como secretario; y Juan Ángel Ruiz Crespo (Construcciones Nila), Miguel Ángel Guillén Lara (Procon), Fernando Jesús Parra Pastor (Transformaciones y Embalses Parra) y Manuel Gutiérrez Sánchez (Jarquil), como vocales.

La nueva Junta Directiva asume su responsabilidad en un momento de especial relevancia para el sector de la construcción en la provincia de Almería, una actividad estratégica por su capacidad de generar empleo, dinamizar a numerosas empresas auxiliares y contribuir al desarrollo de infraestructuras, vivienda y equipamientos públicos.

Según los últimos datos disponibles recogidos por la Agrupación, la construcción contaba en Almería, en abril de 2026, con 14.063 trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, frente a los 13.442 del mismo mes del año anterior. Esto supone un incremento interanual del 4,6% y refleja la capacidad del sector para seguir generando empleo asalariado en la provincia.

A estos datos se suman los 5.195 autónomos afiliados en construcción en abril de 2026. Aunque esta cifra representa un ligero aumento mensual, muestra un descenso interanual del 3,7%, lo que evidencia una evolución desigual dentro del sector y una mayor presión sobre el trabajo autónomo vinculado a la actividad constructora.

En cuanto al tejido empresarial, Almería registraba en marzo de 2026 un total de 1.906 empresas de construcción, 42 más que el mes anterior, aunque por debajo de las 2.055 contabilizadas en marzo de 2025. Esta evolución refleja que, pese al dinamismo de la actividad, las empresas siguen operando en un entorno complejo, condicionado por el aumento de costes, la falta de profesionales cualificados y la incertidumbre en la planificación de obras.

Uno de los indicadores más significativos es la evolución del desempleo. En abril de 2026, el sector de la construcción registraba en Almería 3.453 personas desempleadas, frente a las 5.278 de abril de 2022. En cuatro años, el paro en la construcción se ha reducido en 1.825 personas, lo que supone un descenso del 34,58%. Este dato confirma la recuperación de la actividad, pero también pone de manifiesto una de las principales preocupaciones de las empresas: la creciente dificultad para encontrar mano de obra suficiente y cualificada.

Un sector estratégico bajo presión

La Agrupación advierte de que la falta de profesionales se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales del sector. Esta carencia afecta especialmente a oficios especializados como encofradores, carpinteros, gruistas, ferrallistas, capataces, alicatadores, albañiles, electricistas y otros perfiles técnicos vinculados a la obra.

Desde la organización se subraya la necesidad de impulsar medidas que permitan atraer talento joven al sector, potenciar la FP Dual y desarrollar campañas de orientación y prestigio de los oficios de la construcción. La Agrupación considera imprescindible mejorar la conexión entre el sistema formativo y las necesidades reales de las empresas para garantizar el relevo generacional y la continuidad de la actividad.

Junto a la falta de mano de obra, las empresas contratistas mantienen una especial preocupación por el encarecimiento de los materiales y de los suministros básicos. El incremento del coste de insumos como hormigones, áridos, acero, ladrillos, madera, plásticos o betún está generando una mayor incertidumbre en la ejecución de obras, tanto en vivienda como en obra pública.

La Agrupación señala que la volatilidad de los precios, vinculada en buena medida al contexto geopolítico internacional y a las tensiones en los mercados de materias primas, dificulta la planificación empresarial y tensiona los presupuestos, especialmente en contratos con márgenes ajustados y calendarios exigentes.

En este contexto, la Agrupación de Contratistas de Obras de ASEMPAL-Almería respalda la necesidad de articular mecanismos de actualización y revisión de precios en los contratos públicos que permitan responder de forma adecuada a situaciones excepcionales de subida de costes. En este sentido, apoya la propuesta planteada por CEOE y otras organizaciones del sector para reactivar el mecanismo de revisión excepcional de precios previsto en el Real Decreto-ley 3/2022, mediante su reforma urgente, con el fin de atender el actual shock de precios derivado de las tensiones internacionales.

La nueva Junta Directiva ha expresado también su voluntad de reforzar la colaboración institucional con las administraciones públicas para la búsqueda de soluciones.

En esta nueva etapa, la Agrupación de Contratistas de Obras de ASEMPAL-Almería quiere seguir siendo un espacio útil de defensa y apoyo para sus empresas asociadas, así como un interlocutor activo ante las administraciones para trasladar las necesidades y propuestas de un sector productivo esencial de la provincia.