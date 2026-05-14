Hostelería de España respalda a CEPYME en su defensa del diálogo social

Hostelería de España muestra su apoyo a CEPYME y ratifica cada punto de su comunicado en el que alerta sobre el deterioro del diálogo social y la injerencia del Ministerio de Trabajo. Desde Hostelería de España siempre se ha defendido el diálogo social y la negociación colectiva con los sindicatos como marco negociador de referencia, manteniéndose como instrumento fundamental para dotar de estabilidad al sector productivo.

Sin embargo, como denuncia CEPYME en su comunicado, se está produciendo una exclusión progresiva de las patronales en asuntos clave, siendo CEPYME la representante legítima de las pymes españolas a través de sus organizaciones territoriales, provinciales y sectoriales, lo que le confiere una fuerza de cohesión y unidad sin precedentes en la defensa de los intereses empresariales. Esta estructura asegura que la voz de las pequeñas y medianas empresas llegue con autoridad, representatividad y conocimiento directo del territorio y de cada sector.

Para José Luis Álvarez Almeida “ No es justo que el Gobierno intente desplazar a una organización por la que nos sentimos representados y con la que compartimos los valores de defensa del sector. Apelo a ese diálogo social que debe respetar el Gobierno para que nos dejen seguir trabajando por las empresas que generan riqueza y empleo al país”

Las pymes españolas enfrentan desafíos estructurales que amenazan su competitividad y supervivencia. En este sentido, Hostelería de España reclama un plan de choque de apoyo a las empresas, que en un 99% son pymes, para paliar amenazas que afectan al sector como incremento de costes y pérdida de rentabilidad, aumento de la fiscalidad y exceso de burocracia, incapacidad temporal desbocada, falta de relevo generacional o falta de trabajadores cualificados, entre otros aspectos.

La falta de un diálogo social efectivo ha llevado a decisiones unilaterales del Gobierno y a medidas laborales que no reflejan la realidad empresarial, creando una desconexión entre la legislación y el tejido productivo y un riesgo elevado para la supervivencia de muchas empresas.