Almería late al ritmo de la música latina en el V Festival organizado por Nuevos Aires

septiembre 21, 2025 3:57 pm

El grupo almeriense presentó anoche, en el Teatro Apolo, su nueva formación, en un concierto solidario a favor de ‘Red Madre Almería’  

Almería volvió a latir al ritmo de la música latina ayer, sábado, cuando el telón del Teatro Apolo se alzó para dar paso a la quinta edición de la ya consolidada ‘Noche de la Música Latina’. La cita reunió a un público entusiasta que llenó este espacio cultural para disfrutar de una velada marcada por los boleros, los ritmos caribeños y la música latina.

Grupo Nuevos Aires presentó en Almería una formación renovada, nuevas incorporaciones a su repertorio y un elenco de invitados de auténtico lujo: las cantantes Isabel Hernández y Lydia Moreno, y el guitarrista y tresero Matt Hurt, quienes aportaron su arte y su talento en una noche mágica y evocadora. Un repertorio en el que, por primera vez, incluyeron creaciones propias. Además, mostraron su cara más solidaria, pues parte de la recaudación fue destinada a la Asociación Red Madre Almería.

El concierto de Nuevos Aires fue un viaje musical, desde las raíces más tradicionales de la música latina hasta propuestas renovadas y frescas. El público, entregado, respondió con palmas, coros espontáneos y ovaciones, confirmando el interés por este género musical en la ciudad.

Grupo Nuevos Aires es una agrupación ya habitual en las distintas programaciones culturales de la provincia de Almería y supone la confluencia de músicos profesionales y amateur unidos para interpretar un repertorio de versiones de música latina en su más amplia concepción, como se apreció anoche en el Teatro Apolo, dentro de la programación del Otoño Cultural del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

