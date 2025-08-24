Almería levanta, con fuerza y técnica, un brillante Torneo de Halterofilia en la Feria

Olga Martínez y Federico Santana obtienen las mejores marcas, en una competición presenciada por el concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro

La Feria Deportiva 2025 está permitiendo disfrutar tanto de disciplinas más populares como otras, con historia y arraigo en la ciudad, pero menos habituales. Es el caso de la Halterofilia, deporte olímpico y con una importante cantera en Almería. De esta manera, el Palacio de los Juegos Mediterráneos ha acogido el Torneo de Halterofilia, con la participación de 24 deportistas, repartidos entre 12 chicas y 12 chicos. El público asistente ha podido vivir una jornada marcada por el buen ambiente y el alto nivel técnico de los participantes.

Las mejores marcas del torneo han sido para Olga Martínez, en categoría femenina, y Federico Santana, en la masculina, demostrando ambos una preparación excepcional y gran dominio de esta exigente disciplina.

Desde los primeros intentos quedó claro que la preparación de los atletas prometía un espectáculo a la altura del evento. La grada, animada y numerosa, acompañó cada levantamiento con aplausos, generando un ambiente festivo y cercano, en sintonía con el espíritu de la feria.

Silvia Martín, representante del Club de Halterofilia Almería, coordinador de la prueba, ha destacado que “todo ha transcurrido excelentemente, con deportistas muy comprometidos y un público entregado”. El concejal de Ciudad Activa, Moviliad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha asistido y animado a los participantes en el torneo. “Quiero felicitar la club de halterofilia por el gran trabajo que realizan a favor de este deporte”.

La halterofilia es un deporte olímpico que se desarrolla tanto en arranque como en dos tiempos, y donde cada levantador tiene tres intentos. Los levantadores requieren de una mezcla de fuerza máxima, velocidad explosiva, coordinación y técnica depurada, como se ha demostrado en el Torneo de Feria de Almería 2025.

La halterofilia suma así una jornada más de éxito dentro del calendario deportivo de la Feria, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de este deporte.