Almería pone en valor las capacidades de las personas con síndrome de down y se suma a la campaña ‘No soy yo, eres tú’

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y el delegado Francisco G. Bellido apoyan a Asalsido en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra mañana, sábado, 21 de marzo, y hoy, viernes, se han reunido Ayuntamiento de Almería, Diputación y Junta de Andalucía para arropar a Asalsido en la lectura de su Manifiesto y, unidos, poner en valor las capacidades de las personas con síndrome de down y reivindicar la igualdad de oportunidades en el plano laboral, educativo y social. Una iniciativa que expresa claramente el lema ‘No soy yo, eres tú’, donde se sensibiliza sobre la eliminación de los prejuicios y se insta a integrarlos plenamente en la vida de la ciudad y provincia.

Isabel Parras, presidenta de Asalsido, asegura que “detrás de cada persona con síndrome de Down hay lo mismo que en cualquier otra persona: un trabajador capaz, un estudiante que se esfuerza, una persona que se preocupa por su salud o alguien que necesita su espacio, su intimidad y su vida afectiva”. A su vez, afirma que “la campaña, de ámbito nacional, gira en torno a cuatro conceptos: dificultad, impedimento, limitación y problema, términos que no definen a las personas con síndrome de Down, sino que señalan las barreras que la sociedad les impone y que dificultan su desarrollo y su plena inclusión”.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco G. Bellido, han apoyado a la presidenta de Asalsido, Isabel Parras, y las cerca de 400 familias que integra esta asociación. Hay que recordar que en España viven unas 35.000 personas con síndrome de down y 700 en la provincia de Almería, según datos de Down España.

Por tal motivo, la regidora ha manifestado que “queremos que la ciudadanía reflexione sobre la importancia de entender que las personas con síndrome de down son iguales al resto en todos los ámbitos y son iguales de capaces que todos los demás de hacer todo lo que se propongan”. En esta línea, María del Mar Vázquez afirma que “desde el Ayuntamiento de Almería trabajamos a diario, de la mano de las asociaciones, para construir una ciudad donde la vida saludable, la igualdad y la inclusión sean las protagonistas, una ciudad en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades para participar plenamente en la vida social, educativa, cultural y laboral”.

Por último, ha felicitado a Asalsido por su labor diaria, y ha añadido que “como recordarán, además de colaborar activamente con la asociación, el Ayuntamiento cedió los terrenos para la construcción del Residencial 21, el edificio que se está construyendo junto a la sede de la asociación para que más de 40 adultos puedan vivir de una manera autónoma e independiente, favoreciendo su inclusión en nuestra sociedad”.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado que “desde la Diputación Provincial de Almería agradecemos a la Asociación de Síndrome de Down de Almería la oportunidad de participar en la lectura de este manifiesto, un acto que no solo reivindica derechos, sino que celebra la vida, la inclusión y la capacidad de superación de las personas con síndrome de Down y sus familias”. En este sentido, ha subrayado que “hoy ponemos en valor su ejemplo diario de esfuerzo, adaptación y compromiso, que nos interpela como sociedad”.

Asimismo, Escobar ha incidido en que “si queremos avanzar hacia una verdadera autonomía personal es imprescindible seguir trabajando por una inclusión real, tanto en el ámbito laboral como en el social”, y ha añadido que “este es un reto compartido que debemos abordar de forma conjunta las administraciones, los colectivos y, especialmente, reconociendo el papel fundamental de las familias, que son el pilar esencial en este camino hacia una sociedad más justa e inclusiva”.

Por último, Francisco G. Bellido ha expresado que “es un día muy especial que nos recuerda que la diversidad nos enriquece como sociedad, y en lo esencial las personas con y sin síndrome de down somos iguales. Ellos también tienen sueños, talento y mucho que aportar a la sociedad. Desde las administraciones, junto a la sociedad, debemos comprometernos a derribar barreras y hacer real la inclusión en todos los ámbitos, el educativo, profesional, laboral y sociedad”.

Francisco G. Bellido ha concluido afirmando que “Asalsido trabaja a diario para avanzar en este objetivo y desde la Junta de Andalucía les apoyamos de manera proactiva, y como ejemplo la residencia que van a terminar con una inversión de la Junta de 3 millones de euros”.

Almería, protagonista en la campaña nacional

La campaña ‘No soy yo, eres tú’ pone el foco en una realidad clara: muchas de las limitaciones que encuentran las personas con síndrome de Down no están en ellas, sino en la forma en la que la sociedad las mira y las trata. Compuesta por cuatro spots protagonizados por Sara, Carlos, Ana y Martín, la campaña denuncia situaciones que todavía siguen ocurriendo como la invisibilización de las personas con síndrome de Down,

En Almería, la campaña se ha reforzado con la instalación de 28 mupis estáticos y 8 dinámicos en el mobiliario municipal informativo, bajo el nombre ‘Cambia tu mirada’. Esta cartelería está protagonizada por las jóvenes Sara Fernández y Ana Almécija, que también participan en los spots nacionales. El objetivo es invitar a la ciudadanía a detenerse, observar y reflexionar. Porque, como transmite el mensaje central de la campaña, tener síndrome de Down no es un problema; el problema aparece cuando la sociedad piensa que lo es.

La campaña nacional cuenta además con participación almeriense, ya que de las cuatro personas con síndrome de Down que protagonizan las piezas audiovisuales, dos son jóvenes de Asalsido: Ana Almécija y Sara Fernández. Para Asalsido, su presencia en esta campaña nacional supone una oportunidad para visibilizar el talento, las capacidades y la realidad de las personas con síndrome de Down. La iniciativa #NoSoyYoEresTú busca interpelar tanto a la sociedad como a las administraciones públicas para reivindicar respeto, justicia e inclusión.

Con motivo de esta conmemoración, Asalsido ha organizado un completo programa de actividades de sensibilización que se desarrollará durante el mes de marzo (del 9 al 22 de marzo), en colaboración con el Ayuntamiento de Almería., el cual comenzó el viernes, 13 de marzo, con la Fiesta Joven y concluirá mañana, 21 de marzo, con la VIII Gala Down de Oro, que se celebrará a las 18 horas, en el Teatro Apolo.

Hoy ha sido una jornada especial: Durante la mañana, de 10 a 13 horas, se han instalado mesas de sensibilización en la Plaza Pablo Cazard. A las 11 de la mañana, se ha leído el manifiesto con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, seguido de una ‘masterclass’ de baile a cargo de Antonio Ariza, que llenará la plaza de ritmo y participación. Y a partir de las 12 del mediodía, el Mercado Central de Almería ha acogido un showcooking, demostrando que la inclusión también se construye a través de la gastronomía, la cultura y los espacios compartidos.

La programación culminará mañana, sábado, 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down, con la celebración de la VIII Gala Down de Oro en el Teatro Apolo de Almería, un acto con el que ASALSIDO reconoce el compromiso de instituciones, entidades y personas que apoyan la inclusión de las personas con síndrome de Down.

En esta edición, los Down de Oro se concederán a:

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Por su apoyo al colectivo de personas con síndrome de Down tanto en la provincia de Almería como a nivel regional. Gracias al trabajo conjunto y continuado, ASALSIDO contará en pocos meses con Residencial 21, un ambicioso proyecto pionero en la provincia que dispondrá de 43 unidades de convivencia y que facilitará la inclusión y la vida independiente de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la sociedad almeriense.

Restaurante La Bellota y El Buey. En 2025 recibió el certificado Valuable – sello de plata, convirtiéndose en el único restaurante de Almería en contar con este reconocimiento internacional del sector de la hostelería y la restauración. Este distintivo se concede a empresas que demuestran un compromiso real con la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Además, el restaurante tiene contratado desde hace más de cinco años a Diego Hurtado, una persona con síndrome de Down.

Centro Comercial Torrecárdenas. Por su apoyo constante a las iniciativas que ASALSIDO desarrolla en sus instalaciones, así como por su compromiso con la sensibilización social a través de sus canales de comunicación, dando visibilidad a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Fundación ONCE. Por su respaldo a la formación y a la inclusión laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de acceso al empleo.

Francisco Navarro. Exgerente de ASALSIDO durante 25 años y vinculado a la entidad desde hace más de tres décadas, en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trabajo en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Asimismo, se concederán menciones especiales al periodista Alfredo Casas, por su sensibilidad y compromiso a la hora de abordar y difundir las noticias relacionadas con las personas con síndrome de Down, y a Guadalupe Úbeda, de Pastelería Guada (La Cañada), por su colaboración altruista con nuestra entidad desde hace muchos años, especialmente a través de la comercialización de los roscos Guadaindálicos, cuya venta destina una parte a apoyar la labor de nuestra asociación.

La gala contará, además, con la participación de la Escuela de Danza Inclusiva de Piluca Velasco.