El concurso municipal Miradas Adolescentes-Antonio Galindo, premio nacional por prevenir la violencia hacia la mujer

El reconocimiento ha sido concedido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la X Edición del Concurso de Buenas Prácticas Locales

El concurso municipal Miradas Adolescentes-Antonio Galindo, promovido por el Ayuntamiento y enmarcado en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), ha sido premiado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la X Edición del Concurso de Buenas Prácticas Locales contra la violencia sobre las mujeres 2025.

Concretamente ha sido reconocido en la categoría de ‘Ruptura del silencio: sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres’. “Las buenas prácticas premiadas en esta área de sensibilización están fundamentalmente dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad y las conductas violentas y que faciliten la toma de conciencia sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas”, recoge la resolución del concurso.

Junto al XIV Concurso municipal audiovisual contra la violencia de género ‘Miradas Adolescentes’ del Ayuntamiento de Almería, también han sido premiados en esta categoría las iniciativas ‘El consumo de prostitución es violencia’, de Picassent (Valencia) y el programa ‘#ALONE. Prevención de la ideación suicida por violencia de género’, del municipio alicantino de Rojales.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha destacado la importancia de este proyecto “que ha sido premiado entre las 24 propuestas a nivel nacional que se habían presentado a esta categoría”. Ha recordado, igualmente, que en su última edición, celebrada en el marco de FICAL, participaron más de 2.100 estudiantes de 23 centros de enseñanza de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, “lo que indica la gran dimensión que está adquiriendo este certamen a nivel local”.

Laynez ha incidido en que el objetivo de esta iniciativa “es sensibilizar a los más jóvenes y a sus familias para construir una Almería más justa, más libre y sin violencia contra las mujeres, algo para lo que trabajamos todo el año desde el Ayuntamiento de Almería”.

Por último, la regidora ha agradecido este reconocimiento “que no es el primero que recibe esta iniciativa”. Y es que, como ha recordado, el concurso municipal Miradas Adolescentes-Antonio Galindo ya fue reconocido en 2024 por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias en el marco de la iniciativa ‘Contra el Maltrato, Tolerancia Cero’.

Paola Laynez ha asegurado que “estos reconocimientos nos ayudan a seguir trabajando en esta línea de educación, sensibilización y concienciación de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes, para conseguir eliminar esta lacra de la sociedad y que Almería sea un lugar seguro y libre de violencia de género.