Almería se une al dolor por las miles de víctimas de los terremotos de Venezuela y guarda un minuto de silencio 

El Ayuntamiento de Almería participa en la convocatoria realizada por la FEMP y traslada las condolencias y solidaridad a los familiares y allegados de los fallecidos y damnificados

Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Subdelegación del Gobierno se han sumado al pésame institucional

El Ayuntamiento de Almería se ha sumado lunes al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en señal de duelo por los fallecidos en Venezuela, como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la semana pasada al país sudamericano.

Un acto celebrado en la Plaza de la Constitución y presidido por la primera teniente de Alcaldía y portavoz municipal, Sacra Sánchez, que ha estado acompañada del Equipo de Gobierno, representantes de los grupos municipales y de otras administraciones públicas como la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La portavoz municipal ha trasladado las condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos -1.450 muertos, entre ellos 17 españoles-, según el último balance que se ha reportado en el momento de esta concentración, así como su solidaridad con los miles de afectados por esta catástrofe.

“Desde Almería queremos trasladar nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas y toda nuestra cercanía al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles. Ante tragedias de esta magnitud, las instituciones debemos expresar de forma conjunta nuestra solidaridad y nuestro compromiso con quienes sufren”, ha trasladado Sánchez, quien ha indicado que, en momentos como este, “el dolor trasciende fronteras y nos recuerda que, por encima de cualquier distancia geográfica o diferencia cultural, compartimos una misma condición humana que nos une en la empatía, el respeto y la responsabilidad colectiva de no dejar a nadie atrás”.

“Quiero reconocer también la labor de los equipos de emergencia, de los servicios públicos y de todas las personas que, desde el primer momento, están trabajando sobre el terreno para salvar vidas, atender a los heridos y acompañar a quienes lo han perdido todo. Su esfuerzo merece nuestro más profundo reconocimiento”, ha finalizado.

El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha trasladado las condolencias del Ejecutivo Central a los fallecidos y ha destacado la puesta a disposición “desde el primer momento, de los equipos de emergencias a través del Sistema Español de Protección Civil”. “Hemos dado apoyo a través de equipos de la Unidad Militar y se ha puesto a disposición del Gobierno de Venezuela toda la ayuda que sea posible canalizar para que la tragedia sea la menor dentro del horror que está viviendo el pueblo venezolano”, ha añadido.

El vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha destacado que “Almería quiere solidarizarse con el pueblo venezolano, una tierra a la que nos unen tantísimos lazos familiares, de amistad, históricos y culturales”. En este sentido, ha recordado que en Venezuela residen miles de españoles y alrededor de 500 almerienses de forma habitual, al tiempo que ha reconocido el trabajo de las instituciones, entidades humanitarias, equipos sanitarios, protección civil y organizaciones internacionales que están colaborando sobre el terreno. “Ahora lo que nos toca es unirnos todos, colaborar de forma coordinada y contribuir a su recuperación y reconstrucción”, ha añadido.

Por último, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha trasladado el pésame “a todas las familias que están sufriendo esta desgracia”. “La esperanza es lo último que se pierde y confiamos en que aún puedan seguir saliendo supervivientes”, ha añadido el responsable autonómico, quien ha destacado “la hermandad del pueblo español y venezolano” así como su confianza en que, una vez finalizadas las tareas de rescate, “todo el mundo aporte su grano de arena para reconstruir el país lo antes posible”. Además, el delegado territorial ha destacado la importante labor que están realizando los equipos de rescate andaluces desplazados a Venezuela.

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