‘Almería XXI’ renueva mediante sorteo el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

La Empresa Municipal de la Vivienda establece un nuevo orden de las solicitudes de inscripción en las modalidades de alquiler, compra y alquiler con opción a compra



La Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ ha celebrado hoy el sorteo público para la renovación del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y en presencia de notario.



Este procedimiento ha permitido ordenar de nuevo la relación de solicitantes inscritos en las diferentes modalidades de acceso a vivienda protegida: alquiler, alquiler con opción a compra y compra. En cada régimen se han establecido dos cupos, uno de ellos reservado a personas con movilidad reducida.



Los resultados del sorteo estarán disponibles en breve en la página web oficial de la Empresa Municipal: www.almeria21.com.

• Compra: 3.777 inscripciones, de las cuales 32 corresponden a personas con movilidad reducida.

• Alquiler: 2.862 inscripciones, de las cuales 44 corresponden a personas con movilidad reducida.

• Alquiler con opción a compra: 3.984 inscripciones, de las cuales también 44 corresponden a personas con movilidad reducida.



El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida constituye la herramienta que permite a ‘Almería XXI’ gestionar y adjudicar las viviendas disponibles, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los criterios de acceso establecidos.

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