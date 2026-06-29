El Ayuntamiento logra el compromiso de Endesa para reforzar la atención a las incidencias y ejecutar un plan de mejora de la red eléctrica

La reunión, en la que también ha participado la Junta de Andalucía, se celebra tras el requerimiento realizado por la alcaldesa para exigir soluciones urgentes a los reiterados cortes de suministro

El Ayuntamiento de Almería ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con responsables de Endesa y de la Junta de Andalucía en la que la compañía eléctrica ha asumido el compromiso de reforzar la atención a las incidencias y desarrollar un plan de mejora y modernización de las infraestructuras eléctricas de la ciudad con el objetivo de avanzar hacia una solución a los reiterados cortes de suministro que vienen afectando a distintos barrios.

En el encuentro han participado los concejales de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, y de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, junto a técnicos municipales de ambas áreas, el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Guillermo Gasquet, y el gerente de Endesa en Almería, Juan de la Cruz.

Esta reunión se produce después de que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, requiriera formalmente a Endesa una respuesta inmediata ante los reiterados cortes de suministro eléctrico, reclamando un plan de inversiones con actuaciones de refuerzo y modernización de la red que garantizara la continuidad y calidad del servicio.

Como resultado del encuentro, Endesa ha trasladado al Ayuntamiento una primera propuesta de actuaciones que desarrollará durante los próximos doce meses para mejorar la calidad del suministro eléctrico en toda la ciudad. Un plan que contempla inversiones y actuaciones sobre la red e infraestructuras, algunas de ellas coordinadas con el Ayuntamiento por su incidencia en la vía pública y en la planificación urbanística.

Además, la compañía reforzará a partir del 1 de julio los medios técnicos y humanos destinados a la atención de incidencias, especialmente durante el verano, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y ofrecer una atención más ágil a los ciudadanos cuando se produzca cualquier interrupción del suministro. En este sentido, tanto el Ayuntamiento como Endesa recuerdan que, ante cualquier incidencia, es fundamental comunicarla en primer lugar al teléfono de averías de la compañía, 900 878 212, lo que permitirá activar cuanto antes los equipos técnicos y agilizar la resolución de la incidencia.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha valorado positivamente los compromisos alcanzados. “El objetivo de esta reunión era que Endesa diera un paso al frente y concretara actuaciones para mejorar la calidad del suministro en nuestra ciudad. Hemos conseguido el compromiso de reforzar desde el 1 de julio la atención a las incidencias y de desarrollar un plan de inversiones para modernizar la red eléctrica de Almería durante los próximos doce meses”.

Urdiales ha insistido en que estas actuaciones “deben traducirse en una mejora real para los vecinos” y ha recordado que el Ayuntamiento continuará haciendo seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la compañía.

Durante la reunión, Endesa ha reiterado que una parte importante de las incidencias está relacionada con la sobrecarga de la red provocada por conexiones ilegales y el fraude eléctrico asociado, en muchos casos, a plantaciones de marihuana. En este sentido, el Ayuntamiento ha vuelto a reclamar al Gobierno de España y a la Subdelegación del Gobierno que refuercen los medios destinados a combatir estas actividades ilícitas, al considerar que también forman parte de la solución al problema que sufren numerosos vecinos.

El Ayuntamiento de Almería continuará trabajando de forma coordinada con Endesa y la Junta de Andalucía para supervisar el desarrollo de las actuaciones previstas y garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en una mejora efectiva de la calidad del suministro eléctrico en la ciudad.

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