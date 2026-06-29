VOX Almería denuncia la inacción del PP ante las plantaciones de marihuana causantes de cortes de luz en algunos barrios de la capital

GabinetedePrensa junio 29, 2026 0
VOX Juan Francisco Rojas señala que los cortes de luz están haciendo “muy complicado”

Juan Francisco Rojas señala que los cortes de luz están haciendo “muy complicado” el día a día para los vecinos y “no se soluciona enviando una carta a Endesa”. El equipo de gobierno del Partido Popular de Almería “tiene que elevar una queja formal ante la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía”

Tras los constantes cortes de luz en barrios de la capital como El Puche, El Quemadero, Los Ángeles o Regiones, el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería denuncia una vez más el problema de la proliferación de los pisos destinados al cultivo de marihuana y los enganches ilegales, causas principales de los cortes de luz.

Para el portavoz de la formación, Juan Francisco Rojas, esa es “la raíz del problema y la llevamos denunciando desde 2021”. Los cortes de luz están haciendo “muy complicado” el día a día para los vecinos y “no se soluciona enviando una carta a Endesa”. El equipo de gobierno del Partido Popular de Almería “tiene que elevar una queja formal ante la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía”.

“La proliferación de los pisos del cannabis demuestran la dejadez del equipo de gobierno del Partido Popular en materia de seguridad. Almería es tristemente conocida ya como la ciudad de la marihuana desde hace años”. Además, señala, los vecinos “tienen que lidiar con la inseguridad que generan estas plantaciones y el peligro por posibles incendios, donde pueden morir personas”. Asegura Rojas que la alcaldesa se excusa argumentando que “la seguridad y los problemas de luz no están dentro de su competencia”, sin embargo, desde VOX consideran que “sí son su responsabilidad”. Si hay un problema con la red eléctrica por los enganches ilegales y no pone soluciones al respecto, “¿qué ocurrirá si se produce un incendio por un cortocircuito que afecte a la vía pública? La alcaldesa no puede escudarse en la banal excusa de las competencias, debe asumir su responsabilidad”.

“Las plantaciones de marihuana son actividades ilegales y delictivas que generan inseguridad y numerosos problemas en nuestros barrios. Por lo tanto, es urgente que la alcaldesa aborde este problema de forma inmediata”, manifiesta el portavoz. VOX exige al equipo de gobierno que solicite apoyo de la Policía Nacional a la Subdelegación del Gobierno para reforzar a la Policía Local en las inspecciones en los inmuebles destinados al cultivo de marihuana.

El portavoz de VOX Almería reclama a la alcaldesa “que busque soluciones en lugar de excusas” para poner fin a las plantaciones ilegales de marihuana y “devolver a los vecinos la tranquilidad que nunca debieron perder”.

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