El Gobierno destina 10,8 millones de euros al PFEA en Almería, que alcanza las 235 solicitudes en 2026

Plan de Fomento del Empleo Agrario

El subdelegado preside la reunión de seguimiento y destaca el incremento de actuaciones en centros educativos de la provincia, pasando de 28 a 55 proyectos

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido hoy la reunión de la comisión de seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), celebrada en la sede de la Subdelegación del Gobierno. En el encuentro han participado además, representantes de la Junta de Andalucia, de la Diputación Provincial, junto a alresto de entidades implicadas en el desarrollo de este programa.

El Gobierno de España, a través del SEPE, ha dotado este año al PFEA en la provincia de Almería con 10,8 millones de euros, una financiación destinada a favorecer la contratación de trabajadores desempleados agrarios y a impulsar actuaciones de interés general y social en los municipios.

Durante la reunión se ha realizado el seguimiento técnico de las actuaciones vinculadas al programa, abordando el estado de tramitación de los expedientes y la coordinación de las próximas actuaciones entre las distintas administraciones participantes, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del PFEA en la provincia.

José María Martín ha destacado que “el compromiso del Gobierno de España con los municipios de la provincia se refleja en los 10,8 millones de euros que el SEPE destina este año al PFEA, una inversión que permite generar empleo, mejorar infraestructuras municipales y contribuir al desarrollo del medio rural”.

El subdelegado ha subrayado, además, el incremento de actuaciones previstas en centros educativos. “La convocatoria de 2026 presenta un aumento muy significativo de los proyectos en colegios, que pasan de 28 actuaciones el pasado año a 55 en esta convocatoria. Prácticamente se duplican las intervenciones en centros educativos, lo que permitirá mejorar las instalaciones de numerosos municipios al tiempo que se crean oportunidades de empleo para los trabajadores agrarios”, ha señalado.

Martín ha señalado que “el PFEA es un ejemplo de colaboración eficaz entre administraciones, porque combina la creación de empleo con actuaciones que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos, mejorando colegios, infraestructuras y servicios municipales”.

Comisión de seguimiento

En la convocatoria correspondiente a 2026 se han registrado 235 solicitudes, frente a las 208 del pasado año y las 207 de 2024. Este incremento responde, principalmente, al crecimiento de las actuaciones previstas en centros educativos, mientras que el resto de líneas de actuación mantienen una evolución estable.

En concreto, las solicitudes presentadas se distribuyen en 91 proyectos de Servicios de Empleo Agrario (SEA), 84 proyectos de Régimen General, 55 actuaciones en colegios y 5 proyectos en cuarteles.

En la Comisión de hoy se ha dado luz verde a 174 proyectos de obras, de los cuales 25 son actuaciones de mejora en colegios rurales, que incluyen renovación de espacios, como pasillos, aseos y comedor, actuaciones en el exterior de edificios, así como en patios, zonas infantiles de recreo e instalaciones deportivas deterioradas.

La comisión de seguimiento ha puesto de manifiesto el buen ritmo de tramitación de la convocatoria y la coordinación existente entre las distintas administraciones implicadas para que el PFEA continúe contribuyendo a la mejora de los municipios de la provincia, al mantenimiento de servicios públicos y a la generación de empleo en el ámbito rural.

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