Cascos homologados y fin a las sandalias: Norauto ofrece las claves para elegir el equipamiento de moto correcto ante la nueva ley



Fuente: NorautoDerechos de imagen de uso editorial hasta diciembre 2026

Tras la reforma del Reglamento General de Circulación, los usuarios de ciclomotores deberán llevar cascos obligatoriamente homologado conforme a la normativa europea vigente (y no solo certificado) a partir del 1 de octubre de 2027.La normativa también exigirá calzado cerrado en cualquier vía y guantes en carretera, bajo multas de 200 euros.Los expertos de la marca desvelan los tres consejos esenciales para acertar con la talla, vida útil y homologación del casco.



El Consejo de Ministros ha aprobado una importante modificación del Reglamento General de Circulación que afecta de forma directa al colectivo de las dos ruedas. Los cambios, impulsados para frenar la siniestralidad, endurecen las exigencias de equipamiento tanto para motocicletas como para ciclomotores, introduciendo sanciones graves de 200 euros para quienes no cumplan con los nuevos requisitos, entras otras importantes medidas. Ante este nuevo escenario regulatorio, Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, analiza el impacto de las medidas y ofrece una guía de consejos expertos para que los motoristas sepan cómo elegir el equipamiento más adecuado, legal y seguro.“Un buen equipamiento no debe verse como una obligación para evitar una multa de 200 euros, sino como la única carrocería del motorista. Invertir en un casco homologado de la talla correcta y unos guantes certificados reduce drásticamente las consecuencias de cualquier incidente en carretera», apunta Sara Senon, Responsable del Mercado de Transporte de Norauto España.

Cómo elegir el casco adecuado: el fin de los modelos «simplemente certificados»

La nueva reforma establece que, a partir del 1 de octubre de 2027, todos los cascos para ciclomotores deberán estar obligatoriamente homologados, eliminando la validez de los que únicamente cuenten con una certificación simple.Para los conductores que deban renovar su equipo, los especialistas de Norauto ofrecen tres tips fundamentales para elegir correctamente:Busca la etiqueta ECE (la clave legal): un casco homologado cuenta siempre con una etiqueta blanca cosida en la correa. Debe incluir la letra «E» junto a un número (E9 corresponde a España) y el código de la normativa europea actual (como la exigente ECE 22.06). El truco para acertar con la talla: el casco debe quedar ajustado pero sin causar dolor. El truco del experto consiste en ponérselo y mover la cabeza de lado a lado; si el casco «baila», la talla es demasiado grande. Ante la duda entre dos tallas, se debe elegir la más ajustada, ya que el almohadillado interior cede ligeramente con el uso. Para no equivocarse en la elección, hay que realizar una medición exacta con una cinta métrica flexible: “Debemos colocar la cinta por encima de las cejas, pasando unos dos centímetros por encima; y rodear la cabeza pasando por el punto más ancho de la parte posterior del cráneo. Ya tendremos la medida en centímetros. Este valor sirve de referencia para consultar el tamaño en la tabla del fabricante”, señala Sara Senon, Responsable del Mercado de Transporte de Norauto España. Comprobar la vida útil: los cascos «caducan» debido a la degradación de los materiales que absorben los impactos (como el EPS interior). Los expertos de Norauto recomiendan sustituirlos cada 5 o 7 años, o de manera inmediata si el casco ha sufrido un golpe o una caída desde más de un metro de altura.Adiós a las sandalias: la elección del calzado cerradoLa reforma introduce la prohibición de conducir motocicletas o ciclomotores con sandalias, chanclas o calzado abierto en todo tipo de vías (urbanas e interurbanas) a partir del 1 de octubre de 2026, una práctica habitual en los meses de verano que ahora se multará con 200 euros pero que ya se puede poner en práctica.Aunque no se exige un calzado técnico de circuito, desde Norauto se recomienda optar por zapatillas o botas cerradas que cubran por completo el pie y, preferiblemente, el tobillo para el día a día. Esto evita quemaduras directas con el asfalto o el tubo de escape en caso de una caída leve en ciudad.Guantes en carretera: anticiparse a la normativa técnicaEl uso de guantes para conductor y pasajero será obligatorio en vías interurbanas. Aunque la obligación de llevar guantes con especificaciones técnicas concretas entrará en vigor de forma definitiva cuando se apruebe su orden ministerial correspondiente (mientras tanto se permiten los actuales), Norauto recomienda hacer una elección inteligente desde ya.“Lo ideal es adelantarse a la norma adquiriendo guantes específicos de moto que ya cumplan con la certificación europea estándar (EN 13594). Se deben elegir modelos con protecciones rígidas en los nudillos y refuerzos en la palma de la mano, asegurando que cubran la muñeca por completo y no resten flexibilidad a la hora de accionar las manetas de freno y embrague”, apunta Sara Senon, de Norauto España.