El Titi, Suleima y el alumnado de Raquel Sierra protagonizan el segundo ‘Atardeceres Flamencos’ el sábado en el Mesón Gitano

La iniciativa enmarcada en la programación de primavera del Área d Cultura comenzará a las 19.30 horas y con entrada libre hasta completar aforo

Tras el gran éxito del estreno del pasado sábado, los ‘Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano’ tendrán este próximo día 9 de mayo la segunda de las cuatro convocatorias de la segunda edición. El cantaor El Titi, la bailaora Suleima y el alumnado de Raquel Sierra serán los encargados de recoger el testigo de María Sorroche, Blanca Lorente y el alumnado de Chelo Ruiz.

La cita estará presentada por Jesús Herrera y se enmarca dentro de la programación de primavera de la ciudad puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Comenzará a las 19.30 horas y, como es habitual, con entrada libre hasta completar aforo.

Tal y como señaló en la presentación de la actividad el concejal delegado del área de Cultura, Diego Cruz, “estos ‘Atardeceres Flamencos’ aúnan varias de nuestras líneas estratégicas, como son el apoyo a los artistas locales, la difusión del flamenco como una de las señas de identidad más genuinas de nuestra ciudad y la dinamización del casco histórico mediante una iniciativa abierta a vecinos, visitantes y turistas”.

Hay que recordar que tras la cita del sábado, 9 de mayo, todavía quedarán dos nuevos ‘Atardeceres Flamencos’. Serán el tercer sábado de mayo, el día 16, con una jornada protagonizada por jóvenes artistas flamencos al cante y el alumnado del espacio creativo ACAAF de Inka Díaz, que también participará al baile como solista. Esta segunda edición se cerrará el 23 de mayo con la actuación festiva del grupo de rumbas ‘La Chanca Suena’.