Home / Música / ALMERÍA x PERÚ gala benéfica en el Auditorio Municipal de El Ejido el domingo 5 octubre 2025, de 18:00 h a 19:30 h

ALMERÍA x PERÚ gala benéfica en el Auditorio Municipal de El Ejido el domingo 5 octubre 2025, de 18:00 h a 19:30 h

Por
No hay comentarios
septiembre 28, 2025 4:12 pm

Gala benéfica a favor de dos proyectos solidarios en Perú:

Azul Wasi, un orfanato situado en Oropesa, cerca de Cuzco. El dinero recaudado se destinará a material escolar para los niños.

Proyecto Iquitos, una pequeña escuela situada en Santa Clara de Ojeal, una aldea del Amazonas peruano. El dinero recaudado se destinará a hacer llegar agua potable al pueblo.

Durante la gala actuarán altruistamente varios artistas locales (magos, cantantes, bailarines, etc.)

https://www.entrapolis.com/entradas/almeria-x-peru-gala-benefica

GabinetedePrensa

Related Posts

ARCO presenta AMarte, nuevo single adelanto de su próximo álbum y ...
septiembre 28, 2025
La cantaora Lela Soto presentó anoche en el Apolo sus credenciale ...
septiembre 27, 2025
La Orquesta Ciudad de Almería abre ‘La caja de los juguetes’ este ...
septiembre 25, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *