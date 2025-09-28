ALMERÍA x PERÚ gala benéfica en el Auditorio Municipal de El Ejido el domingo 5 octubre 2025, de 18:00 h a 19:30 h

Gala benéfica a favor de dos proyectos solidarios en Perú:

Azul Wasi, un orfanato situado en Oropesa, cerca de Cuzco. El dinero recaudado se destinará a material escolar para los niños.

Proyecto Iquitos, una pequeña escuela situada en Santa Clara de Ojeal, una aldea del Amazonas peruano. El dinero recaudado se destinará a hacer llegar agua potable al pueblo.

Durante la gala actuarán altruistamente varios artistas locales (magos, cantantes, bailarines, etc.)

https://www.entrapolis.com/entradas/almeria-x-peru-gala-benefica