Los vicarios que donen sangre en la próxima colecta obtendrán un bono de un baño en la piscina de la Villa

Las extracciones se llevarán a cabo el próximo lunes en el Centro Social Antonio Machado de Puebla de Vícar, que ha sido cedido por el Ayuntamiento

Una unidad del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, se desplazará la semana que viene hasta Puebla de Vícar, donde llevará a cabo extracciones a todos aquellas personas que deseen donar su sangre. Esta nueva cita solidaria, realizada en colaboración con la Asociación Donantes Vida de Vícar, forma parte de la campaña que el citado centro de transfusiones viene realizando por diversos municipios de la provincia, y tendrá dos grandes novedades. En esta ocasión la colecta se va a celebrar en el Centro Social Antonio Machado, cedido por el Ayuntamiento a la Asociación a tal efecto. Y, por otro lado, toda aquella persona que acuda a mostrar su solidaridad donando sangre, recibirá un bono para poder disfrutar de un baño en la Piscina de la Villa de Vícar.

Las extracciones se realizaran, en una única jornada, el próximo lunes, 3 de agosto, en horario de mañana, comenzando a las 9.30 horas y finalizando a las 13.00 horas. Los interesados en donar su sangre deben tener entre 18 y 65 años y un peso mínimo de 50 kg. Un médico estará a disposición de los donantes para atender a aquellas cuestiones que relacionadas con el estado de salud a la hora de realizar la donación, se planteen. Desde el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería se ha pedido la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, de cara a poder prestar la mayor atención a los donantes, que de forma voluntaria y altruista acudan a donar su sangre para mejorar la salud de enfermos y accidentados. Una petición que ha encontrado, como siempre, una respuesta positiva por parte del Ayuntamiento.

La colecta de sangre espera encontrar una vez más la solidaridad de los vicarios de cara a este tipo de llamamientos y más aún en esta ocasión con el aliciente de poder disfrutar de la piscina de la Villa. Desde la Asociación de Donantes de Vida, se pone de manifiesto la alta concienciación que la población vicaria tiene en estas y otras donaciones y que se espera que se vea reafirmada en esta ocasión. De hecho, en la última de las extracciones, que tuvo lugar el pasado mes de febrero, 134 personas, de las que cuatro fueron nuevos donantes del municipio.

Por otra parte todas aquellas personas interesadas en donar plasma, pueden dirigirse al Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, ubicado frente al Hospital Torrecárdenas, para solicitar cita, llamando al teléfono 900 10 17 80, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.

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