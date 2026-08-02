Huércal-Overa impulsa su Plan Municipal de Vivienda para construir un municipio con más oportunidades de acceso a una vivienda asequible

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar en la primera acción del Plan mediante la solicitud de demanda de vivienda asequible.

Bajo el mensaje «Inscribirte hoy puede abrir la puerta de tu futuro», la campaña busca conocer las necesidades reales de los vecinos.

Próximamente se anunciará una jornada informativa abierta a todos los ciudadanos sobre el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha iniciado la primera fase de su Plan Municipal de Vivienda, un proyecto que permitirá planificar el futuro de la vivienda en el municipio con el objetivo de ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades reales de la población.

La campaña de lanzamiento pone el foco en las personas y en sus proyectos de vida. Bajo el mensaje «Inscribirte hoy puede abrir la puerta de tu futuro», se anima a los vecinos a dar el paso y sumarse a esta iniciativa mediante su solicitud de demanda de vivienda. Con esta acción se pretende conocer con mayor precisión la demanda existente en el municipio, una información esencial para definir las actuaciones que puedan desarrollarse en los próximos años.

En este sentido, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la importancia de esta medida señalando que «este es un proyecto común que nos permitirá planificar el futuro de nuestro municipio. Cada solicitud de demanda nos aporta una información valiosa para responder a las necesidades de quienes desean emanciparse, formar una familia, cambiar de vivienda o continuar desarrollando su vida en Huércal-Overa, consolidándolo como un municipio atractivo para vivir, crecer y construir un futuro».

En las próximas semanas, el Consistorio dará a conocer la fecha de una jornada informativa abierta a toda la ciudadanía. En ella, se explicará el proceso de inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y se atenderán todas las consultas de los asistentes. Esta cita está pensada para acercar el proyecto a los vecinos y fomentar su participación desde el primer momento.

Con el lema «Ayúdanos a ayudarte», la administración local hace especial hincapié en que la planificación comienza escuchando a la ciudadanía. Conocer las necesidades reales será la forma más certera de impulsar medidas eficaces que favorezcan el acceso a una vivienda asequible.

Toda la información sobre el Plan Municipal de Vivienda y la solicitud de demanda ya se encuentra disponible en el área de Promoción Económica del Ayuntamiento.

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