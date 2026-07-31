PACMA denuncia la saturación de varias calas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

El coordinador provincial del Partido Animalista PACMA en Almería, Eduardo Milla, señala que las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía en determinados caminos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar están aumentando la presión turística sobre algunas de sus calas y poniendo en riesgo su conservación.

Junto a los trabajos de rehabilitación y balizamiento desarrollados en los alrededores del faro de Cabo de Gata, también se ha acondicionado el camino de acceso a Cala Arena y a otras pequeñas calas de la zona.

Según Milla, el estado natural de conservación del camino obligaba a recorrer a pie más de 400 metros, lo que limitaba la afluencia y contribuía a preservar el entorno. Tras su rehabilitación, los vehículos pueden llegar prácticamente hasta la playa, provocando un notable aumento del tráfico, del número de visitantes y de la acumulación de residuos.

El partido advierte de que el Parque Natural soporta cada verano una mayor presión turística, con consecuencias negativas para sus ecosistemas y valores naturales. Además, considera incoherente facilitar el acceso rodado sin establecer medidas suficientes de control, vigilancia y gestión de residuos.

PACMA reclama a la Junta de Andalucía que limite el acceso de vehículos a las calas más vulnerables y refuerce las medidas destinadas a proteger el entorno.

Fotos: algunas de las calas afectadas | PACMA.