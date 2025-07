Alsea donó más de 527.000 euros a diversas causas, contribuyendo así al bienestar social

Alsea Europa ha publicado su Memoria de Sostenibilidad 2024, destacando los avances empresariales conseguidos durante este ejercicio y reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible, el bienestar de sus colaboradores y la excelencia operativa en el sector de la restauración organizada.

Comprometidos con el desarrollo profesional interno y la igualdad de oportunidades

Alsea cuenta con una plantilla de 21.665 empleados en Europa de los que un 92% tiene un contrato indefinido, fomentando la estabilidad laboral y el desarrollo profesional. En su firme apoyo por el desarrollo profesional, durante 2024 se llevaron a cabo casi 2.000 promociones internas y, entre estas, el 55% fueron mujeres, constatando el compromiso con la igualdad de oportunidades. En la Encuesta de Compromiso Global (ECO) realizada por la compañía obtuvieron un 4,14 sobre 5, claro reflejo del alineamiento de todos sus colaboradores con el propósito y la cultura de la organización. Responsabilidad recíproca que se manifiesta en las más de 370.000 horas de formación impartidas durante 2024.Otro hito importante este año ha sido el lanzamiento de TribuAlsea, su nueva identidad como marca empleadora que unifica, bajo un mismo nombre, todas las iniciativas, beneficios y programas dirigidos a sus colaboradores, poniendo en valor la diversidad del equipo. Alsea Europa está compuesta por un equipo multigeneracional, igualitario en cuanto a género y más de 90 nacionales. En 2024, Alsea sigue fomentando el empleo de personas en situación de vulnerabilidad, alcanzando a incorporar a más de 1000 empleados en el año. Gracias a alianzas con entidades como CEAR o Fundación Pinardi, y al Programa interno “Camino al empleo”. La compañía ha continuado reforzando el compromiso laboral diverso. Por este motivo, Alsea fue reconocida como “Diversity Leading Company 2024”. «En Alsea, impulsamos un modelo de negocio centrado en las personas y el planeta, integrando estos valores en cada una de nuestras decisiones. Por tanto, nos sentimos profundamente orgullosos de los logros alcanzados en 2024, que reflejan nuestro compromiso con un crecimiento sostenible y una gestión empresarial responsable. Seguiremos trabajando para generar un impacto positivo, contribuyendo al desarrollo económico y laboral, así como al bienestar social”, señala Ana Torroba, Directora de ASG y Comunicación corporativa de Alsea Europa.

Más de medio millón de euros en donaciones a entidades sin ánimo de lucro

El año pasado Alsea destinó 527.000 euros a entidades sin ánimo de lucro, mostrando un firme compromiso con la comunidad. A través del proyecto “Aperturas con causa” se suman otros 116.000 euros que han beneficiado a unas 26.000 personas, contribuyendo al bienestar social. Además, ha desarrollado programas de empleabilidad como son “Camino al empleo” y “Primer Experiencia Profesional (PEP)”.Esta dedicación al apoyo comunitario se complementa con la participación de los empleados en acciones de voluntariado corporativo. Un total de 1.250 personas se han beneficiado de éstas, gracias a la participación de 360 voluntarios y 62 ONGs.A través de estas acciones, Alsea continúa demostrando su compromiso con la responsabilidad social y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Una reducción del 54,5% de las emisiones absolutas de CO 2 e

Alsea continúa demostrando su responsabilidad ambiental y su compromiso con la lucha contra el cambio climático, con diferentes medidas como la instalación de 1.396 nuevos paneles solares en 22 establecimientos free standing, alcanzando una superficie total de 8.000m2, lo que aumenta notablemente la capacidad de generación de energías renovables, representando casi un 60% de su consumo eléctrico.Además, ha implementado el uso de hornos, sistemas frigoríficos, lavavajillas o termos más eficientes, y sigue impulsando la electrificación de su flota de vehículos, así como promoviendo una movilidad más sostenible, apoyando también en este sentido a sus colaboradores en la adquisición de motos y bicicletas eléctricas. Estas y otras iniciativas han conseguido que alcancen un 54,5% en la reducción de las emisiones absolutas de CO 2 e desde 2022 a 2024.En cuanto a sus proveedores, han aumentado un 3,3% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 6.611, todos ellos evaluados satisfactoriamente en las más de 4.300 auditorías de seguridad alimentaria realizadas, y de los cuales casi un 80% son de origen local.Durante 2024 la compañía ha alcanzado un total de 1.523 establecimientos, distribuidos entre 958 locales propios, 357 franquiciados y 208 en el canal Travel Channel. Además, se han realizado 208 nuevas aperturas, todas ellas bajo el concepto de “Tiendas verdes”, lo que demuestra el fuerte compromiso ambiental. De esta manera, Alsea continúa expandiendo su presencia en la región posicionándose como uno de los mayores generadores de oportunidades y empleo. Dentro de su portfolio se encuentran marcas tan conocidas y representativas como Starbucks, Domino’s Pizza, Foster’s Hollywood, VIPS, Ginos y TGI Fridays.

Una gestión sostenible que genera valor, fideliza a sus clientes y recibe el reconocimiento del sector

Ya son más de 3 millones de socios digitales participando en sus programas de fidelización: Club By cuenta con 2,8 millones de socios y Starbucks Rewards suma 712.000 entre España y Portugal. También destacan iniciativas innovadoras como las nuevas opciones veganas y sin gluten de Domino’s Pizza o la renovación de la carta de VIPS en plataformas digitales.Gracias al esfuerzo y el buen hacer de todos sus colaboradores, Alsea ha sido galardonada este 2024 con el Premio HOT CONCEPT a la Sostenibilidad y RSE por su iniciativa “Aperturas con causa” y también ha sido reconocida como “Diversity Leading Company 2024”, una de las empresas referentes en inclusión y diversidad.