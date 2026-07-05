Álvaro Sánchez y Patricia Ramírez ganan la X Carrera Nocturna Contra el Cáncer, con más de 800 participantes

La organización ha reconocido el apoyo del Patronato Municipal de Deportes y el concejal Antonio Casimiro, a quienes ha entregado distinciones, en la gala especial por el décimo aniversario

Correr por la noche por el centro histórico, contemplando el bello patrimonio de la ciudad, la Alcazaba, el parque Nicolas Salmerón… hasta entrar en meta en la Catedral, es la experiencia que han podido disfrutar los más de 800 participantes de la X Carrera Nocturna Contra el Cáncer ‘Ciudad de Almería’. Es una una cifra redonda por la que han entregado unos reconocimientos a las entidades que han apoyado a la organización, Asociación Cultural y Deportiva Contra el Cáncer Ciudad de Almería, en estos años. Entre las distinciones, el Patronato Municipal de Deportes y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

Una brisa muy agradecida ha aliviado un poco el sofocante calor a los participantes, que se han diferenciado en dos grupos: los que la han disputado con un ritmo muy alto, con emoción y gran velocidad, y los que han preferido deleitarse con el patrimonio, realizándola con suave trote o en marcha. Todos han vivido esta fiesta deportiva y solidaria, cuya recaudación se destinará para a adquirir material para la biblioteca y sala de juegos de la unidad de pediatría oncológica del Hospital Universitario Torrecárdenas, donde los pequeños pasan largas estancias.

En cuanto a la competición, en categoría masculina el ganador ha sido Álvaro Sánchez, con un tiempo de 00:14:53, y muy cerca de él Younes Sabbar, con 00:14:56. Tercero, Salvador Sánchez, con 00:15:05. Álvaro Sánchez ha corrido a un ritmo de 02:58 / km.

En categoría femenina, la primera es Paula Ramírez, con un tiempo de 00:16:20, seguida de Cecilia León, con 00:18:13, y, tercera, Iraís Requena, con 00:18:21. El ritmo de la ganadora ha sido de 03:16, el kilómetro.

La carrera comenzó 21:30 horas en la Plaza de la Catedral, desde donde los participantes completaron un recorrido de cinco kilómetros por algunos de los espacios más emblemáticos del centro histórico de la ciudad. Además, se trata de una prueba homologada por la Federación Andaluza de Atletismo.

Antonio Casimiro, que ha realizado la prueba en marcha, afirma que “queremos construir una ciudad activa, y esta prueba une a la perfección deporte, cultura y solidaridad. Más de 800 almerienses se han puesto las zapatillas y disfrutado de una noche inolvidable”.

Por su parte, Jesús Díaz, presidente de la asociación organizadora, ha dado las gracias “al compromiso de los almerienses, que a lo largo de estos diez años os habéis sumado, y a las entidades y empresas que contribuyen para poder desarrollar esta prueba, que es solidaria y con cuya brecaudación este año ayudaremos a pediatría oncológica del Materno-Infantil”.

El running se transformó anoche en un viaje por la historia de la ciudad, en la X Carrera Nocturna Contra el Cáncer.

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