Alemania deja Adidas tras 70 años, Ibrahimovic convierte su ego en negocio; el Tour, un retorno millonario para Cataluña…

Agencias julio 5, 2026 0
Alemania deja Adidas tras 70 años
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Agencia EFE
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1. Adiós a las tres bandasAlemania deja Adidas tras 70 años de confianza mutua. Nike toma el relevo a partir de 2027. La DBF pasará de ingresar 50 a 100 millones de euros anuales, según el periódico económico Handelsblatt. Nuevos tiempos, nueva identidad. Por Clara Palma Hermann , desde EFE Berlín. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/alemania-adios-tres-bandas/2. El show de IbrahimovicZlatan Ibrahimovic convirtió su ego en una máquina de negocio. Su marca personal encaja perfectamente con el mercado de Estados Unidos. Y Fox le cubre en oro para comentar, a su manera, el Mundial. Por Andrea Montolivo , desde Houston. 👉https://efesportbusiness.com/noticias/ibrahimovic-ego-negocio/3. El contrato de VozinhaVozinha se puso en el escaparate con Cabo Verde. Dos meses antes del Mundial recibió una oferta a través de redes sociales. Una marca argentina le propuso un trato: lucir sus botas. Era un desconocido y ahora ha pasado de tener 200.000 seguidores en Instagram a más de 17 millones. Por Hugo Barcia Cristóbal , desde Miami.👉 https://efesportbusiness.com/noticias/sello-argentino-vozinha/4. Pedri PotterEl reportaje de la semana. Pedri disfrutó en la sesión fotográfica de EFE en Chattanooga. Óscar Maya y Emilio Lavandeira Jr compraron el día anterior una varita mágica de Harry Potter en Walmart. Pedri esbozó su mejor sonrisa y se la llevó de recuerdo. Su mejor truco, “esconder el balón”. Una de las miles de imágenes de calidad que distribuye EFE a sus abonados a diario. 
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