‘Los chiquitos de Almería’ cierran una exitosa edición de ‘Plazeando’, ciclo integrado en el 59º Festival de Flamenco y Danza

Más de 2.000 espectadores disfrutaron de cuatro noches de arte almeriense en el centro histórico con esta actividad organizada por el Área de Cultura con la dirección artística de Jesús Fernández

La Plaza de San Roque fue el escenario en el que se puso anoche el broche de oro a la duodécima edición de Plazeando, con la actuación de ‘Los Chiquitos de Almería’. Una cita que volvió a confirmar la realidad incontestable de que el flamenco almeriense tiene tanto presente como futuro y el acierto de un ciclo que, durante cuatro noches, ha reunido a más de 2.000 espectadores entre almerienses y visitantes en distintos enclaves del casco histórico como la Plaza Pablo Cazard, Plaza Granero o Plaza Careaga. Todo ello organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con la dirección artística de Jesús Fernández e integrado dentro de la programación global del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha destacado que “Plazeando es el perfecto inicio de nuestro Festival de Flamenco y Danza porque demuestra que este arte tan nuestro tiene tanto futuro como legado, cómo Almería sigue teniendo una cantera inagotable de artistas y que el público disfruta a lo grande asistiendo de manera multitudinaria a cada recital”.

Anoche fueron más de 400 personas las que llenaron la Plaza de San Roque para disfrutar de una velada en la que el futuro del flamenco de la provincia demostró que ya es una realidad sobre los escenarios. El espectáculo estuvo presentado por Luis G. Yepes y permitió comprobar el trabajo que desarrolla la iniciativa Jóvenes Flamencos del Morato, impulsada por la Peña Flamenca El Morato y dirigida por el guitarrista Antonio de Quero, auténtica cantera de la que han surgido numerosos artistas almerienses.

La noche comenzó con el grupo de Noveles Flamencos del Morato interpretando unos tangos, antes de dar paso a la guitarra solista de Manuel Castillo, que ofreció una soleá y una rondeña exhibiendo sensibilidad y talento interpretativo. A continuación llegó el turno de nuevo de ‘Los Chiquitos’, que continuaron su actuación con una presentación por bulerías en la que el baile de Nono Heredia marcó el pulso de un espectáculo que fue alternando cante, toque y baile con gran naturalidad. La emoción continuó con la interpretación de la milonga de Juan Simón, a cargo de María del Molinero, seguida por un intenso taranto de baile.

Se siguió con la interpretación de Santiaguillo Fernández, que afrontó la popular ‘Bulería del Loco’, antes de culminar con unas alegrías en las que volvieron a compartir protagonismo el cante de Santiaguillo y María del Molinero, las guitarras de Manuel Castillo y Antonio de Quero, y el baile de Nono Heredia, cerrando una actuación llena de luz y honestidad.

A lo largo de sus cuatro veladas, Plazeando XII se ha reafirmado en su consolidación como uno de los grandes referentes culturales del verano almeriense y como escaparate del relevo generacional del flamenco de la capital y provincia.

A la venta las entradas del resto del festival

El 59º Festival de Flamenco y Danza prosigue su actividad en las dos próximas semanas. Además de los recitales gratuitos de ‘Plazeando’ que inician la programación del festival, las entradas para los espectáculos que la precisan se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Apolo, como en la página del Área de Cultura, https://almeriaculturaentradas.es/.

Toda la información del festival se encuentra disponible y actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

Relacionado