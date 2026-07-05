La tercera etapa del Tour de Francia de este año atravesará la frontera entre España y Francia. Para celebrar la unión entre países europeos en el marco de este acontecimiento deportivo, la Comisión Europea ha organizado el despliegue de una bandera europea gigante al paso del Tour de Francia por Puigcerdà, junto al paso fronterizo.

Tour de Francia 2026

carrera ciclista por etapas

Tour de Francia 2026

La 113.ª edición del Tour de Francia es una carrera de ciclismo en ruta por etapas que se disputará del 4 al 26 de julio de 2026, con inicio en la ciudad española de Barcelona y finalizando en París en Francia. La carrera es la segunda y la más importante de las denominadas Grandes Vueltas de la temporada y formará par… Wikipedia

Detalles

Carrera: 113. Tour de Francia

Competición: UCI WorldTour 2026 2.UWT

Etapas: 21

Fechas: 4 – 26 de julio de 2026

El acto tendrá lugar el próximo lunes 6 de julio a las 16:05 horas y contará con la participación de:

Manuel Szapiro, director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona,

Azar Agah-Ducrocq, cónsul general de Francia en Barcelona,

Joan Manuel Serra, alcalde de Puigcerdà,

Daniel Armisenle, alcalde de Bourg-Madame (pendiente de confirmación),

Oriol Lázaro, director general de Catalunya Exterior,

Narcís Casassa, representante territorial del Departament d’Esports en Gerona, y

Xavier Bernard-Sans, presidente de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

Despliegue de una bandera europea en el paso fronterizo del Tour de Francia

¿Cuándo?: el lunes 6 de julio a las 16:05 horas

¿Dónde?: En Puigcerdà, km 1 carretera nacional 154

France Télévisions retransmite en directo el despliegue.

Contexto

En la tercera fase del Tour de Francia, se desplegará una bandera gigante de la Unión Europea (22 × 17 metros) justo antes de que el pelotón cruce la frontera entre España y Francia, al pasar por Puigcerdà (Cataluña, España).

Se trata de una iniciativa conjunta de la Comisión Europea (Representaciones en Barcelona y París) y las partes interesadas sobre el terreno (la Asamblea de la Juventud de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, los centros Europe Direct en Prades y Gerona y los alcaldes de Puigcerdà y Bourg-Madame). También participarán niños de la zona.

¿Por qué esta iniciativa?

El Tour de Francia es mucho más que una competición deportiva. Durante más de un siglo, este acontecimiento histórico ha conectado territorios, ha acercado culturas y ha reunido a millones de personas en torno a valores compartidos a través del deporte.

Los ciclistas cruzarán la frontera en cuestión de segundos. Es un cruce que hoy en día se produce sin controles ni puestos fronterizos. Lo que parece obvio no siempre lo ha sido y es una excepción en la geografía política contemporánea.

El despliegue de la bandera gigante cerca de la frontera tiene por objeto destacar no solo la dimensión transfronteriza del Tour de Francia, sino también los valores europeos encarnados por el deporte, entre otros: solidaridad, inclusión, integridad, resiliencia, espíritu de equipo, excelencia, promoción de un estilo de vida saludable y conservación de nuestro patrimonio natural.

Esta dimensión europea ha formado parte de la historia de la gira durante décadas. En 1987, el Grand Départ fue desde Berlín Occidental, cuando el muro aún estaba en pie. En 1992, la gira partió de San Sebastián (España) y atravesó siete países europeos para celebrar la firma del Tratado de Maastricht como Tratado constitutivo de la Unión Europea (que sustituyó a las Comunidades Europeas).

Esta iniciativa en el lado sur de los Pirineos también tiene lugar en un año muy simbólico: En 2 026 se cumple el 40.º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Un lugar importante

El lugar elegido para desplegar la bandera es Puigcerdà, en el km 153 de la etapa, al inicio de una carrera de montaña, a escasos kilómetros de la frontera entre España y Francia, muy cerca del Hospital Transfronterizo de Cerdaña.

Es el primer y único hospital transfronterizo de Europa, un ejemplo concreto de cooperación europea. Presta asistencia sanitaria a la población de ambos lados de los Pirineos gracias a personal médico de diversas nacionalidades e ilustra cómo los proyectos europeos mejoran concretamente la vida cotidiana de las personas.

Pueden encontrar más información sobre la acción aquí.

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