Almería consolida su crecimiento turístico con una ocupación hotelera media del 75% en el segundo trimestre

El concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, destaca el aumento de visitantes atendidos en la Oficina de Turismo, en la red museística, la mejora de la ocupación hotelera y el récord histórico de Alborán Golf

Almería continúa reforzando su posición como uno de los destinos turísticos urbanos con mayor proyección del Mediterráneo. El balance correspondiente al segundo trimestre de 2026 confirma una evolución muy positiva del sector, con un incremento del 34% en el número de visitantes atendidos por la Oficina Municipal de Turismo, una ocupación hotelera media cercana al 75% y unos excelentes resultados en recursos turísticos como la Red Municipal de Museos, el turismo de cruceros y Alborán Golf.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que “estos datos reflejan el creciente interés que despierta Almería entre quienes nos visitan y confirman que el trabajo que venimos realizando para promocionar la ciudad, diversificar la oferta y mejorar la experiencia turística está dando resultados muy positivos”.

Más visitantes y mayor interés por la oferta cultural

Entre los meses de abril y junio, la Oficina Municipal de Turismo realizó 5.047 atenciones, dando servicio a cerca de 10.000 personas. De ellas, alrededor de 6.500 fueron turistas nacionales y cerca de 2.500 internacionales, lo que supone 2.511 visitantes más que en el mismo periodo de 2025, con un incremento del 34%.

Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia continúan siendo los principales mercados nacionales, mientras que Francia y Reino Unido lideran las visitas internacionales, seguidos de Alemania y Bélgica.

Los principales motivos de visita siguen siendo el patrimonio histórico y monumental, la oferta museística y cultural, las visitas guiadas, la gastronomía, las zonas de tapeo y la programación de conciertos y eventos que acoge la ciudad durante todo el año.



En este contexto, el concejal ha puesto en valor iniciativas como el Pasaporte del Día de los Museos, desarrollado entre el 15 de mayo y el 15 de junio para fomentar las visitas a los espacios museísticos municipales, así como la Ruta de Tapas por Almería, celebrada del 11 al 28 de junio y declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Ocupación hotelera

La evolución de la ocupación hotelera confirma el buen momento que atraviesa el turismo en la capital. Los establecimientos hoteleros mejoraron los registros del pasado año durante los tres meses analizados.

Abril cerró con una ocupación media cercana al 70%, frente al 66% registrado en 2025; mayo alcanzó el 73%, cuatro puntos más que el año anterior; y junio llegó al 81%, cinco puntos por encima del mismo mes del ejercicio anterior.

En conjunto, el segundo trimestre concluye con una ocupación media cercana al 75%, mientras que las previsiones para julio y agosto se sitúan actualmente en torno al 70%, pendientes todavía del comportamiento habitual de las reservas de última hora.

Además, algunos hoteles del casco histórico han superado el 85% de ocupación durante buena parte del trimestre, e incluso varios establecimientos han llegado a registrar puntualmente cifras superiores al 95%, reflejo del creciente atractivo turístico de la ciudad.

Turismo de cruceros y Red Municipal de Museos

El turismo de cruceros mantiene también una evolución estable. Durante el segundo trimestre llegaron al Puerto de Almería trece buques, el mismo número que en 2025, con un total de 4.948 cruceristas. Entre las escalas más destacadas figuran los buques Seven Seas, Spirit of Discovery, Seven Seas Voyager y Azamara, todos ellos con más de 700 pasajeros a bordo.

La Red Municipal de Museos continúa consolidándose como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Almería. Entre abril y junio recibió 41.670 visitantes. El Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) volvió a ser el espacio más visitado, seguido por el Museo de la Guitarra y el Yacimiento Arqueológico.

Asimismo, el concejal ha recordado que el Museo de Arte Espacio 2 ha reabierto recientemente sus puertas tras las actuaciones realizadas, mientras que los Refugios de la Guerra Civil permanecen temporalmente cerrados por trabajos de mejora y mantenimiento.

Alborán Golf firma el mejor junio de su historia

El balance turístico también recoge los excelentes resultados obtenidos por Alborán Golf, que continúa consolidándose como un importante atractivo deportivo y turístico para la ciudad.

Durante el mes de junio registró un récord histórico con 4.304 salidas y un incremento de ingresos cercano al 23% respecto al mismo mes de 2025. En el conjunto del segundo trimestre se contabilizaron 7.279 salidas en abril, 5.433 en mayo y 4.304 en junio.

Además, el campo municipal suma ya 35.086 salidas durante el primer semestre del año, una cifra que permite prever que 2026 finalizará por encima de las 70.000. Durante estos tres meses también se celebraron siete torneos en sus instalaciones.

Un destino cada vez más competitivo

Joaquín Pérez de la Blanca ha concluido subrayando que “este balance confirma que Almería continúa creciendo como destino turístico de calidad. El aumento de visitantes, la mejora de la ocupación hotelera, la excelente respuesta de la Red Municipal de Museos y los resultados de Alborán Golf ponen de manifiesto que la ciudad ofrece una propuesta turística cada vez más completa, atractiva y competitiva, generando actividad económica y reforzando la imagen de Almería tanto en el mercado nacional como en el internacional”.

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