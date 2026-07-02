Alejandro Reyes crea un helado artesano con los colores de España para animar a la Selección en el Mundial de Fútbol

Elaborado con frambuesa, mango, crumble de frutos rojos y pan de oro, se puede degustar en las heladerías PRALEX de Vera y Mojácar

Ya lo realizó en la Eurocopa y ganó España; y en cada eliminatoria, hará también helados con sabores de los países con los que se enfrenta España

El maestro heladero Alejandro Reyes ha creado un helado inspirado en los colores de la bandera de España para apoyar a la Selección en la eliminatoria que hoy le enfrenta a Austria. Una propuesta que mantendrá durante el Mundial de Fútbol, y que combina creatividad, técnica y materias primas de máxima calidad.

Alejadro Reyes, socio de PRALEX junto a Prado Zamora, explica que “el helado está elaborado de manera artesanal con frambuesa y mango para recrear los colores rojo y amarillo, incorpora crumble de frutos rojos y culmina con una lámina de pan de oro como representación de la Estrella que ya tiene la Selección y a la que todos deseamos que sume este año una segunda”. El helado podrá degustarse durante el campeonato en los tres establecimientos de PRALEX en Vera y el que ha abierto en Mojácar Playa.

No es la primera vez que Alejandro Reyes recurre al deporte como fuente de inspiración. Durante la última Eurocopa ya presentó una creación similar, y España ganó el campeonato. Además, si la Selección continúa avanzando en la competición, Alejandro Reyes tiene previsto sorprender con nuevas elaboraciones inspiradas en los sabores de los países con los que se enfrenta España en cada eliminatoria.

Maestro artesano del helado

Alejandro Reyes es titulado universitario en Heladería Artesanal por la Universidad de Alicante en colaboración con la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA). Desde su experiencia, explica que “un helado no consiste únicamente en mezclar sabores. Cuando todo parece artesanal, lo difícil es serlo de verdad. Y en nuestro caso, hay muchas horas de trabajo, técnica, investigación y un firme compromiso por ofrecer un producto diferente, elaborado con materias primas de primera calidad y con un sabor único”.

La historia de PRALEX es también una historia de emprendimiento y pasión compartida. Todo comenzó en 2020, cuando Alejandro Reyes conoció a Prado Zamora, jijonenca de nacimiento y heladera desde la infancia. De esa unión nació un proyecto que, apenas unos años después, se ha consolidado como una referencia de la heladería artesanal en el Levante almeriense. Prado Zamora explica que “en 2022 abrimos nuestra primera heladería y hoy contamos con tres establecimientos y un obrador en Vera, y una heladería en Mojácar Playa”.

Alejandro y Prado están muy comprometidos con su entorno, y ya el año pasado crearon un Sorbete de Gamba Roja. Una creación gourmet ideada “como homenaje a un producto estrella de Almería y a los pescadores de esta tierra”, y presentada en la Feria de la Gamba de Garrucha y en Sabores Almería.

Con esta nueva creación dedicada a la Selección Española de Fútbol, PRALEX demuestra una vez más que la heladería artesanal también puede ser una forma de celebrar los grandes acontecimientos, convirtiendo un producto cotidiano en una experiencia gastronómica unida a la emoción, la creatividad y el orgullo de animar a la Selección Española.

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