Amos García afirma que “la percepción del riesgo en el trabajo es un elemento esencial para cualquier estrategia preventiva”

Junta y DGT unidas por la seguridad laboral vial

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha inaugurado hoy una jornada técnica que ha contado con más de 120 asistentes, para “concienciar a trabajadores, técnicos y empresas sobre seguridad laboral vial y contribuir a reducir los accidentes de tráfico en el trabajo, una de las principales causas de siniestralidad laboral en Andalucía y Almería”.

La jornada es una de las actuaciones incluidas en el protocolo de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y la Dirección General de Tráfico (DGT) para promover la seguridad laboral vial. Está organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Almería en colaboración con la DGT, Fraternidad Muprespa, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía (ATESVAN), a quienes Amós García ha agradecido su cooperación. También han intervenido en la inauguración Matilde Góngora, directora provincial de Fraternidad Muprespa, y José María Méndez Olivares, jefe provincial de Tráfico, así como Rafael Zafra, director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería.

Amós García ha resaltado “la importancia de que todos los agentes implicados en la seguridad y salud laboral rememos en el mismo sentido para reducir las cifras de siniestralidad in itinere o en misión en el ámbito laboral. La percepción de los riesgos en el trabajo es un elemento esencial para cualquier estrategia preventiva” y ha reafirmado “el compromiso de la Junta de Andalucía para seguir impulsando políticas, programas y campañas de prevención que contribuyan a salvar vidas y a construir entornos laborales cada vez más seguros”.

En este sentido, ha aludido al protocolo de colaboración firmado en febrero de 2025 por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con la Dirección General de Tráfico para promover la conducción segura durante la actividad laboral, tanto en jornada como in itinere, mediante acciones conjuntas que contribuyan a reducir las tasas de siniestralidad en carretera.

Entre las acciones, están la elaboración y gestión de planes y estrategias en el ámbito del tráfico y la seguridad vial, tanto generales como referidos a colectivos específicos, así como las actuaciones necesarias para la mejora de la seguridad vial laboral en colaboración con otras administraciones y agentes sociales. También el intercambio de documentación científica y publicaciones relacionadas con la seguridad laboral vial; la planificación de seminarios, coloquios, congresos y simposios; el desarrollo de proyectos de investigación de interés común en este ámbito o el asesoramiento general en materia preventiva y, especialmente, sobres movilidad segura.

Amós García ha recordado que “la movilidad segura es uno de los ejes incluidos en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, nuestra hoja de ruta para combatir la siniestralidad consensuada con los agentes empresariales y sindicales más representativos”. Una de las líneas de actuación contempla campañas de divulgación y sensibilización a través de medios de comunicación y redes sociales, y otra fomenta la mejora de la seguridad laboral vial mediante la redacción de planes que aborden de forma directa los riesgos vinculados al tráfico. Otras actuaciones son el fomento de planes de movilidad segura en las pymes y la celebración de jornadas informativas en materia de seguridad vial laboral.

A la jornada han asistido más de 120 personas entre personal técnico de prevención de riesgos laborales, responsables de Recursos Humanos y de gestión de flotas y movilidad en empresas, representantes de servicios de prevención, estudiantes de Formación Profesional del Grado Superior de Técnico en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible y personas y entidades interesadas en general en la seguridad vial laboral.

En los seis últimos años, se han registrado en la provincia 9.101 accidentes de tráfico en el ámbito laboral, que han aumentado un 4,4% en este período. El 70% de los siniestros se produjeron in itinere, el 98% fueron leves, el 1,6% graves o muy graves y el 0,4% (38) fueron mortales. El aumento de las actividades de transporte de mercancías y prestación de servicios a domicilio ha generado más desplazamientos de personas trabajadoras y por tanto un mayor riesgo de producirse siniestros laborales en la carretera.

En la jornada se ha abordado la incidencia de los accidentes de tráfico en las estadísticas de la siniestralidad, por parte de Rafael Zafra, director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en Almería; las actuaciones de la DGT en seguridad vial laboral, con la intervención de José María Méndez; la percepción del riesgo en la empresa como elemento clave para la reducción de los accidentes de tráfico, por parte de David Revillo, consultor de prevención y especialista en seguridad vial laboral de Fraternidad Muprespa; sobre los controles de alcoholemia y drogas, con Alejandro Rebolledo, teniente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Almería; y acerca de vehículos de movilidad personal, con la ponencia de Ricardo Alemán, de ATESVAN.