VOX exige la derogación del decreto del Gobierno y la prioridad nacional, salvo situaciones de emergencia vital, en el acceso a la salud

• Señala Rocío de Meer que “España no puede ser el hospital del mundo”. La “prioridad de los españoles” en el acceso a nuestro Sistema Nacional de Salud es una “máxima innegociable”

La diputada nacional de VOX por Almería, Rocío de Meer, ha anunciado que su formación ha registrado una iniciativa interparlamentaria coordinada para revertir el colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España en la que reclaman que el acceso a distintos servicios sanitarios por parte de los inmigrantes legales dependa de los años de cotización, porque “España no puede ser el hospital del mundo”.

De Meer recuerda que el artículo 43 de la Constitución Española establece el derecho a la protección de salud de los españoles. Sin embargo, este derecho está cada vez “más deteriorado desde hace años como consecuencia de un lento pero constante declive de nuestro Sistema Nacional de Salud”.

Una de las políticas responsables del retroceso en la calidad del sistema sanitario es la relativa a la “inmigración masiva que el bipartidismo fomenta mientras provoca el colapso del sistema”, señala. Así, VOX explica que la atención sanitaria a extranjeros ilegales por parte del Gobierno de Sánchez supone “equiparar a los españoles que llevan años y generaciones contribuyendo con su esfuerzo y trabajo a la construcción de nuestro estado del bienestar a personas que acaban de llegar de forma ilegal”.

El texto registrado recoge los datos obtenidos por el Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas: “La atención a inmigrantes ilegales desde el año 2018 hasta el año 2025 ha tenido un coste para las arcas públicas de 555,1 millones de euros. El gasto total en farmacia para población extranjera no autorizada ni registrada ha experimentado un crecimiento del 529,8%, pasando de 1,69 millones de euros en 2018 a una previsión de 10,66 millones en 2025”.

De Meer denuncia que mientras los españoles “sostienen con sus impuestos nuestro Estado de bienestar y sufren las consecuencias de un Sistema Nacional de Salud fragmentado en 17 subsistemas, los inmigrantes ilegales podrán acceder a nuestros servicios de salud en todo el territorio nacional sin ningún tipo de trabas administrativas”.

A esta situación cabe sumar lo que algunos profesionales sanitarios están comenzando a denominar como “turismo sanitario”. Un fenómeno que “no necesariamente de los colectivos más vulnerables, sino de personas procedentes de países donde la asistencia sanitaria no se sufraga íntegramente a cargo del presupuesto público. De hecho, ya en la actualidad están viniendo pacientes de otros países que se empadronan en el nuestro exclusivamente para tratarse gratuitamente”.

Todo esto sucede, expone VOX, en un contexto de absoluta saturación de los servicios públicos, en un momento en el que los médicos esperan un relevo generacional que no llega y los españoles sufren largas e inaceptables listas de espera tanto en la atención primaria y como en las visitas a especialistas y las intervenciones quirúrgicas.

“España no puede ser el hospital del mundo. La prioridad de los españoles en el acceso a nuestro Sistema Nacional de Salud es una máxima innegociable y de sentido común. Nuestros servicios de salud se encuentran ya saturados y necesitados de personal y medios”, concluye el texto registrado por VOX.