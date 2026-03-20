Carboneras reduce las pérdidas de agua en su red un 15% con un plan específico y la inversión en su renovación

ANA LÓPEZ OTERO

El alcalde destaca la apuesta que vienen realizando Galasa y el gobierno municipal para alcanzar esta mejora sustancial

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha puesto en valor la mejora sustancial en la gestión del ciclo integral del agua en el municipio, reflejada en los datos del último informe anual de la empresa pública provincial Galasa. Según este balance, el aprovechamiento del recurso hídrico en la localidad ha mejorado en un 15%, el mismo porcentaje en el que se han reducido las pérdidas en la red.

“El agua es un recurso básico y de gran valor, especialmente en una provincia como la nuestra, y debe de ser gestionado con la mayor eficiencia posible”, ha resaltado. En ese sentido, ha destacado que, “aunque queda mucho por hacer, ya se empieza a ver el resultado del trabajo conjunto que se viene realizando por parte de Galasa y del Ayuntamiento para que así sea, con un plan específico para la reducción de las pérdidas en la red y con inversiones de gran importancia para la renovación de la misma”, ha explicado.

En concreto, ha dado a conocer que esta optimización se sustenta en cuatro ejes. En primer lugar, en la sectorización de las redes, una técnica que divide la distribución en áreas más pequeñas para controlar el caudal, la presión y las posibles fugas de manera más precisa. A esto se suma una campaña de búsqueda y reparación de fugas que ha permitido detectar y solventar averías de manera ágil y efectiva.

Asimismo, el regidor ha señalado la importancia de la anulación de tomas ilegales tanto en el casco histórico como en las barriadas, para de ese modo controlar situaciones irregulares y el uso inadecuado del agua. Por último, Hernández ha destacado las obras de transformación integral que se están ejecutando en las avenidas de Garrucha y Almería de manera cofinanciada con la Diputación Provincial, que incluyen un cambio total de la red de abastecimiento y saneamiento.

Finalmente, el alcalde ha querido agradecer la labor desempeñada por Galasa y ha reafirmado el compromiso municipal con una gestión del agua eficaz. De cara al futuro próximo, el Ayuntamiento de la localidad ya contempla nuevas inversiones a través de los planes provinciales, por las que se destinará una partida superior a los 1,5 millones de euros a la mejora de calles en el casco antiguo en las que se acometerá la necesaria sustitución de la red de abastecimiento y saneamiento.