La Junta de Andalucía destina casi 550.000 euros a las infraestructuras docentes de la capital almeriense dañadas por el temporal

El delegado Alonso ha visitado el CEIP Los Almendros en Almería, donde se va a reparar la cubierta del laboratorio con una inversión de 45.000 euros en el contexto del plan ‘Andalucía Actúa’

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, va a invertir cerca de 550.000 euros en las actuaciones que se van a ejecutar en colegios e institutos de la capital cuyas infraestructuras están afectadas por el pasado temporal. Así lo ha asegurado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, durante su vista este jueves al centro de Educación Infantil y Primaria Los Almendros en Almería, uno de los cinco centros educativos cuyas infraestructuras se han visto dañadas por las fuertes rachas de viento y lluvia acontecidas durante el mes el febrero en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Alonso ha explicado las intervenciones que se van a ejecutar en la capital en el contexto del Plan Andalucía Actúa tales como la reparación de forjado e impermeabilización de la cubierta de dos salones de la Residencia Escolar Madre de la Luz (Almería) con una inversión de 60.000 euros, la reposición parcial del vallado exterior del IES Azcona (Almería) con una inversión de 90.000 euros, la reparación de un tramo del vallado y la impermeabilización de la cubierta del gimnasio en el CEIP Madre de la Luz (Almería) con una inversión de 50.000 euros, la sustitución de la cubierta del gimnasio en el IES El Alquián (Almería) con una inversión de 300.000 euros y la reparación de la cubierta del aula laboratorio del CEIP Los Almendros (Almería) con una inversión de 45.000 euros.

El delegado de la Junta ha detallado también durante su visita al colegio Los Almendros que la actuación de la Junta para la reparación del laboratorio va a incluir el sellado y el aislamiento de la cubierta, la reparación de falsos techos de este espacio, la reposición de conductos de ventilación, la reposición de luminarias y, finalmente, la pintura.

A modo de conclusión Alonso ha destacado la “inmediatez” con la que el Gobierno andaluz está actuando para recuperar la normalidad en los centros de enseñanza de Almería y ha explicado que el plan ‘Andalucía Actúa’, dotado de 60 millones de euros para las infraestructuras educativas de toda la Comunidad Autónoma, es una medida extraordinaria que está procurando que los centros educativos de la provincia de Almería mantengan, además de la funcionalidad, la seguridad, afectando positivamente al ambiente escolar tras el impacto de extraordinarias circunstancias vividas en Andalucía, con una inversión total de “1.895.271,69 euros para los 19 colegios e institutos de la provincia de Almería afectados”.