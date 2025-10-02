Andalucía presenta el aforo del olivar con una producción estimada de 1.080.900 toneladas de aceite de oliva para la próxima campaña

Ramón Fernández-Pacheco desgrana en Mengíbar, Jaén, los datos del aforo más elevado de los últimos años aun cuando la producción estimada es un 5,5% menor a la obtenida en la última campaña

Las estimaciones de producción de aceite de oliva en Andalucía para la próxima campaña 2025/2026 indican que se pueda llegar a 1.080.900 millones de toneladas, lo que supone una bajada del 5,5% de la producción final con respecto a la producción definitiva obtenida en la campaña pasada, pero un 19,8% más elevada que la media de las últimas cinco campañas. De hecho, el aforo presentado este jueves en Jaén es el más alto de los últimos años (el de la pasada campaña se estimó en 1.021.000 toneladas, aunque finalmente fue superior). Así lo ha apuntado el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha destacado la importancia de estos datos, “no sólo para Andalucía, sino para todo el país” por su influencia directa en los mercados”.

El consejero ha explicado cómo “la campaña 2025/26 viene marcada por una primavera muy lluviosa, lo que ha favorecido el desarrollo del cultivo; si bien las altas temperaturas del verano han llegado a dificultar el desarrollo de los frutos”.

Por provincias, Jaén se encuentra a la cabeza de producción estimada de aceite de oliva con 475.000 toneladas, lo que supone casi el 44 por ciento del total de toda Andalucía y un rendimiento del 20,7 por ciento. Le sigue Córdoba, con 269.100 toneladas de producción de aceite, es decir, una cuarta parte del total (24,9 por ciento) y un rendimiento del 17,6 por ciento.

Teniendo en cuenta las provincias en las que se prevé que aumente la producción de aceite de oliva más de la mitad con respecto a la campaña anterior, la provincia de Cádiz crecería un 95 por ciento con 16.400 toneladas; seguida de Almería con un 70,2 por ciento de crecimiento y 7.500 toneladas; mientras que en Málaga el incremento sería del 54,8 por ciento y 54.600 toneladas.

Jaén tiene el 40% de la aceituna de almazara

En cuanto a la aceituna de almazara, el aforo estima una producción de 5.697.600 toneladas, de las que solo 2.300.000 toneladas se circunscriben a la provincia de Jaén, es decir, el 40 por ciento. Como ocurre con el aceite de oliva, Córdoba se sitúa en segundo lugar con 1.530.900 toneladas de aceituna de almazara, lo que se traduce en casi el 27 por ciento del total.

Con respecto al olivar ecológico para la aceituna de almazara el aforo viene a destacar que la superficie de olivar ecológico se ha incrementado en los últimos diez años en Andalucía y continúa creciendo hasta las 132.163 hectáreas en 2024, lo que representa el 8,4 por ciento del olivar total de almazara.

En cuanto a la producción de aceite de oliva ecológico, se espera que la campaña 2025/26 sea un 3,4 por ciento superior a la pasada con una producción de 34.670 toneladas de aceite ecológico, siendo Córdoba la principal provincia productora con 18.440 toneladas, el 53,2 por ciento de Andalucía. A esta provincia le sigue en producción la de Sevilla, que contará con 6.900 toneladas de aceite ecológico (una subida del 41,5 por ciento) y Almería que es, con diferencia, la provincia en la que más crece. Aumenta la producción de ecológico casi un 257 por ciento y se esperan recoger hasta 1.580 toneladas.

Un 8,2% más de aceituna de mesa que la media

En cuanto al aforo de producción de aceituna de mesa, nuestra previsión es que en la campaña 2025/2026 se obtengan 483.000 toneladas de aceituna de mesa, un 0,3% más que lo obtenido en la campaña pasada y un 8,2% más que la media de las últimas cinco campañas.

Según ha detallado Fernández-Pacheco, “la cosecha que se espera es similar a la campaña 2024/25 por provincias”, siendo Sevilla la principal productora con 337.000 toneladas (un 0,9 por ciento menos); seguida de Córdoba con 80.581 toneladas (un 3,3 por ciento menos) y Málaga, en tercer lugar, donde se estima que la producción alcance las 56.813 toneladas de aceituna de mesa, casi un ocho por ciento más que en la anterior.

El 60% de la producción es hojiblanca

Sobre la producción por variedad, la Hojiblanca vuelve a predominar con un 60 por ciento de producción, seguida de la manzanilla con el 30 por ciento y la gordal con el cinco por ciento. En este sentido, el aforo destaca la subida de la Hojiblanca en la provincia de Sevilla con un 48 por ciento, que se impone un año más a la Manzanilla, que representa el 40 por ciento.

“Son unos datos positivos que dan cuenta de lo que supone el olivar para la economía de Andalucía y de lo importante que es el aforo que se da a conocer para el resto del país”, ha apuntado el consejero, que ha insistido, no obstante, en que la estimación está siempre supeditada a factores como el clima, entre otros”.

Lo que sí deja claro el aforo, ha subrayado Fernández-Pacheco, es que “el olivar es empleo y eje vertebral de la economía de la Andalucía rural”. Así, ha dicho que para esta próxima campaña se estima que el olivar de almazara genere 18,1 millones de jornales, de los cuales el 63,8 por ciento están vinculados a la recolección y, de estos, la provincia de Jaén concentra un tercio del total. Con respecto a la aceituna de mesa, se estiman 4,25 millones de jornales en labores de campo, incluida la recolección, lo que supondría el 62,7 por ciento del total.

“Estos datos que no solo refuerzan el liderazgo que tiene Andalucía como primera región productora de aceite de oliva a nivel nacional, sino que consolidan a la comunidad como un referente a nivel internacional”, ha abundado el consejero, quien ha detallado otras medidas y ayudas puestas en marcha desde la Junta de Andalucía.

Ayudas para el sector del olivar

Algunas de las ayudas que desde la Junta vienen a apoyar al sector olivarero son los más de 65,7 millones de euros para la modernización de maquinaria (más del 57 por ciento del total de todas las ayudas son específicas para olivar); los casi 38 millones de euros para 120 entidades dedicadas a la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa o los 88 millones de euros de la convocatoria de ayudas para la agroindustria que se han publicado esta semana en BOJA.

“Recursos que son esenciales para dinamizar el mundo rural y generar valor en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria pero que, además, no solo vienen a corroborar nuestro apoyo y mano tendida al sector, sino que refuerzan la calidad de nuestro oro líquido, que seguiremos expandiendo a otros mercados internacionales”, ha concluido el consejero.