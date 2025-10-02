Home / Arte / MECA organiza FESTIFAL: I Festival de Fanzines en Almería 

MECA organiza FESTIFAL: I Festival de Fanzines en Almería 

En MECA Mediterráneo Centro Artístico tenemos el placer de anunciar el nacimiento de un acontecimiento único en Almería: FESTIFAL, I Festival de Fanzines, un espacio pionero que convierte al fanzine en motor cultural, plataforma crítica y lenguaje creativo en plena expansión.

¿Dónde?

  • MECA Mediterráneo Centro Artístico (Almería)
  • Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier (Almería)
  • MECA K15, Espacio Experimental de Creación Contemporánea (Órgiva, Granada)

¿Cuándo?

  • 22 y 23 de octubre en Almería y 31 de octubre en Órgiva (Granada)

¿Qué encontrarás en FESTIFAL?
✅ Mesas redondas con editores, artistas y críticos sobre el ayer, el hoy y el futuro del fanzine.
✅ Talleres creativos para aprender a crear y autoeditar tu propio fanzine.
✅ Exposiciones con colecciones inéditas de fanzines clásicos y contemporáneos.
✅ Música en vivo, proyecciones inmersivas y actividades intergeneracionales.

Participantes destacados:
Miguel Arranz (Madrid-Almería), Lara Martínez (Barcelona), Marta Altieri (Sevilla-Madrid), Antonio Jesús García y José María Parra de la editorial Goma 2 (Almería), Laura Moreno Bueno y Sandra García Bueno del colectivo Pensamiento Salvaje (Madrid), Esperanza Gallardo (Granada), Carmen Castaño (Guadalajara) e Irene Fraile (Córdoba) de Proyecto Origen, Francis Aguilar (Almería), Diego Cara Barrionuevo (Almería), Verónica Moreno y Daniel Raposo de Lamosa Lab (Cuenca), Pablo (@pinpingajo) del colectivo Nos Vigilan BB (Madrid) y Ramona Corder (Almería).

Los fanzines, que en España marcaron los años 80 y 90 como voz de resistencia cultural, resurgen hoy como espacios de libertad y participación. FESTIFAL reivindica ese legado y lo proyecta hacia el futuro, conectando generaciones, territorios y comunidades.

