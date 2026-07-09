Andalucía TRADE impulsa nuevas oportunidades de negocio para la industria auxiliar de la agricultura andaluza en Colombia

Empresas de Almería, Granada y Sevilla exploran un mercado cuya demanda de tecnología e insumos agrícolas creció un 19,1% y superó los 1.724 millones de dólares en importaciones en 2025

Andalucía TRADE organizó una misión comercial para el sector de la industria auxiliar de la agricultura en Colombia con el objetivo de impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas en uno de los mercados agroalimentarios con mayor potencial de crecimiento de América Latina. La acción, celebrada del 7 al 9 de julio, se desarrolló en formato híbrido (presencial y online) en Bogotá, y contó con el apoyo de la Antena de la Red Internacional de Andalucía TRADE en Colombia, facilitando una agenda de reuniones bilaterales entre las empresas participantes y potenciales clientes, distribuidores y socios locales.

La acción permitió reforzar la presencia de las empresas andaluzas en el mercado colombiano, identificar nuevas oportunidades de negocio y conocer la evolución del sector agrícola del país. Asimismo, favoreció el intercambio de conocimiento entre ambos mercados, dio a conocer el modelo de desarrollo agrícola andaluz y permitió analizar las oportunidades que ofrece Colombia como proveedor de fruta fresca para el mercado internacional.

Esta acción se enmarca en la estrategia de internacionalización desarrollada por Andalucía TRADE para favorecer la apertura de nuevos mercados a las empresas andaluzas especializadas en productos y servicios vinculados a la industria auxiliar de la agricultura y reforzar su posicionamiento en Latinoamérica.

Asimismo, en la misión participaron cuatro empresas andaluzas especializadas en la industria auxiliar de la agricultura: Biorizon (Almería), Herogra Especiales (Granada), Chemicrop-Vitacrop (Sevilla) y Our Agro (Sevilla), que aprovecharon esta acción comercial para reforzar su presencia internacional y explorar nuevas oportunidades de colaboración en el mercado colombiano.

El programa incluyó una reunión inicial con el equipo de la Antena de Andalucía TRADE en Bogotá, así como el desarrollo de 30 agendas individualizadas de reuniones bilaterales en formato presencial y online entre las empresas andaluzas y más de una veintena de potenciales clientes, distribuidores, integradores y socios colombianos. Además, cuando se detectaron intereses comunes entre las empresas participantes, se organizaron encuentros grupales con representantes de organismos públicos y entidades privadas, donde las compañías presentaron sus soluciones tecnológicas y aplicaciones prácticas mediante sesiones de presentación empresarial.

Los informes de la agencia pública indican que uno de los principales atractivos del mercado colombiano para las empresas andaluzas fue el crecimiento de las importaciones de bienes vinculados a la industria auxiliar de la agricultura. Durante 2025, Colombia importó este tipo de productos por un valor de 1.724 millones de dólares, un 19,1% más que el año anterior y la segunda mayor cifra registrada en el periodo 2021-2025, lo que evidenció el avance del proceso de modernización y tecnificación del sector agrícola colombiano.

Este incremento de la demanda respondió al interés por incorporar soluciones tecnológicas que permitieran mejorar la productividad del campo colombiano, unido a la limitada producción nacional de determinados insumos estratégicos y a la necesidad de ofrecer soluciones competitivas para pequeños y medianos productores agrícolas. Todo ello convirtió al país en un destino especialmente atractivo para la oferta tecnológica desarrollada por las empresas andaluzas.

Según los datos de Andalucía TRADE, Colombia se consolidó como una de las economías más dinámicas de América Latina al situarse en 2025 como la cuarta mayor economía de la región, con un producto interior bruto de 438.120 millones de dólares y un crecimiento económico del 2,6% respecto al año anterior. En paralelo, el sector agroalimentario continuó siendo uno de los principales motores de la economía colombiana al representar cerca del 10% del PIB y mantener una superficie cultivada de 5,6 millones de hectáreas, con un incremento del 3,1% respecto a 2024.

Los principales cultivos del país continuaron siendo el café, la palma de aceite, el plátano, el maíz tradicional, el arroz, la caña de azúcar, la caña panelera, la yuca y el cacao, mientras que Colombia reforzó su posición como proveedor internacional de productos agroalimentarios gracias a las exportaciones de café, banano, plátano, aguacate, cacao, aceite de palma, azúcar y flores.

La organización de esta acción por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

Andalucía, potencia en el sector

Andalucía cuenta con una sólida trayectoria en ámbitos como la agricultura 4.0, la sanidad vegetal, el riego tecnificado, la fertilización sostenible, la gestión postcosecha y la transformación agroindustrial orientada a la exportación. Asimismo, la experiencia acumulada en cultivos intensivos, el desarrollo de tecnologías adaptadas a zonas áridas y la capacidad para responder a las exigencias de los mercados internacionales sitúan a las empresas andaluzas en una posición competitiva para responder a las necesidades del sector agrícola colombiano.

Durante la misión se identificaron oportunidades de negocio especialmente relevantes en soluciones de riego tecnificado, diseño y equipamiento de invernaderos, fertilización sostenible —incluyendo productos biológicos—, maquinaria agrícola y de postcosecha, agricultura de precisión, digitalización del campo y herramientas tecnológicas aplicadas a la producción agrícola. Asimismo, el mercado colombiano mostró un elevado potencial para servicios especializados relacionados con el control de calidad, la trazabilidad, la seguridad alimentaria y la consultoría técnica, ámbitos en los que la experiencia andaluza constituye un importante valor diferencial.

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