Cajamar Innova selecciona 22 empresas para acelerar tecnologías disruptivas en agua, agrotech y foodtech

La nueva convocatoria recibe 197 solicitudes de startups especializadas en biotecnología, inteligencia artificial y robótica de precisión aplicadas al sector agroalimentario.

Cajamar Innova , el programa de acompañamiento integral y personalizado de apoyo al emprendimiento de la Fundación Grupo Cajamar, ha seleccionado 22 proyectos emprendedores en una nueva promoción de sus tres programas: Agua, Agrotech y Foodtech. La convocatoria ha recibido un total de 197 solicitudes, reflejando el creciente interés del ecosistema emprendedor por las oportunidades que ofrece el sector agroalimentario.

Los proyectos seleccionados en esta edición muestran con precisión las tendencias tecnológicas que están transformando el sector: la inteligencia artificial, como capa de gestión transversal en sistemas complejos; la biotecnología, como alternativa operativa a los insumos químicos, y herramientas de precisión, que llevan el dato objetivo al punto exacto donde antes solo llegaba la experiencia del técnico agrícola.

Agua: del dato en tiempo real a la gestión inteligente

La sexta edición de Cajamar Innova Agua consolida una visión doble: el agua no es solo un recurso que hay que administrar con mayor cuidado, sino un sistema del que aún se tiene poca información en tiempo real. Al frente de la observación, se encuentran las startups seleccionadas que monitorean sin interferir. AiQUOS desarrolla sondas electroquímicas con inteligencia artificial embebida que miden múltiples parámetros en el punto de medida sin depender de la nube; MizuSense crea sensores que imitan las raíces de las plantas para leer la rizosfera sin perturbarla y Kimedes AI implementa detección satelital de fugas de agua en redes subterráneas sin inspección física.

Entre las empresas que actúan directamente sobre la calidad del agua, Electraqua ha desarrollado un reactor que genera los agentes oxidantes necesarios para eliminar microcontaminantes del agua, en especial residuos farmacéuticos, a partir de aire y electricidad, sin reactivos externos; Agrodit aplica sensorización multinivel a la gestión hídrica de campos deportivos de césped natural y BluMind construye la infraestructura de datos que permitirá a los modelos de IA tomar decisiones fiables en operaciones hídricas complejas como la desalación.

Agrotech: cuando la biotecnología sale del laboratorio

En esta tercera promoción de Cajamar Innova Agrotech, la biotecnología deja de ser experimental para convertirse en herramienta agrícola operativa. Evolving Therapeutics desarrolla bacteriófagos para el control de bacterias fitopatógenas; Terrana Biosciences impulsa plataformas de ARN para la protección sistémica frente a virus emergentes como el ToBRFV en tomate y Agrikola.ai trabaja en robótica que sustituye fungicidas por radiación UVC de precisión.

Son tecnologías que hace pocos años pertenecían únicamente al ámbito de la investigación y que esta promoción lleva ya a ensayos en condiciones reales de cultivo. Los datos de campo disponibles muestran reducciones de coste de protección muy significativas y niveles de control comparables o superiores a los tratamientos convencionales.

En paralelo, otras empresas abordan la digitalización de la explotación agrícola desde ángulos distintos. Ulture digitaliza la gestión operativa diaria de la explotación con la granularidad y usabilidad que exige el trabajo real en campo; Agrisens implementa sistemas de monitorización automática de plagas que sustituyen la inspección manual por inteligencia artificial; Inbiota crea herramientas de diagnóstico del suelo que integran por primera vez la dimensión microbiológica en la toma de decisiones agronómicas, abriendo el camino hacia modelos de agricultura regenerativa sostenidos en datos; Cropi garantiza la trazabilidad de toda la cadena de valor desde parcela hasta certificación final y Solaris Vita integra paneles solares en la infraestructura del invernadero, apuntando a un modelo en el que la explotación genera parte de la energía que consume.

Foodtech: reducir huella ambiental sin renunciar a seguridad

La segunda edición de Cajamar Innova Foodtech converge en un objetivo común: todas las empresas elegidas trabajan en reducir el impacto ambiental del sistema alimentario sin renunciar a la eficacia, la seguridad o el valor nutricional. Entomo Agroindustrial convierte residuos agroalimentarios en proteína, grasa y quitina mediante bioconversión con insectos; Bioceanics transforma aceites de pescado o algas en omega-3 de alta biodisponibilidad equivalente al krill sin captura de este crustáceo y Nuna encapsula microalgas en hidrogel comestible para llegar vivas a los criaderos de acuicultura sin necesidad de cadena de frío.

La reducción de insumos químicos en el sistema de producción y distribución alimentaria es otra constante. Nat4Bio ofrece un bioadyuvante postcosecha que permite reducir hasta un 75 % la dosis de fungicidas en frutas y verduras tras la cosecha sin comprometer la seguridad alimentaria; Fibtray sustituye hasta un 96 % del plástico en bandejas de envasado con una solución celulósica compatible con atmósfera modificada y Alcheme Bio ha desarrollado enzimas que eliminan sabores indeseados en proteínas vegetales actuando directamente sobre los compuestos responsables, sin añadir ingredientes ni alargar el etiquetado.

Dos proyectos exploran los límites entre alimentación y salud. Cyanoterra ha desarrollado una plataforma de bio-integración de micronutrientes dentro de la célula de microalga durante su cultivo, con una primera aplicación en deficiencia de hierro con mayor biodisponibilidad que los suplementos convencionales y Eubiomic Health ha creado el primer alimento para usos médicos especiales diseñado para rehabilitar el segmento intestinal excluido en pacientes sometidos a cirugía colorrectal, un espacio terapéutico sin solución directa hasta ahora.

Un ecosistema único donde la innovación se valida en realidad

Desde su nacimiento en 2018, Cajamar Innova ha construido una red de socios estratégicos que incluye corporaciones del sector hídrico, líderes agroalimentarios y organismos de apoyo al emprendimiento, además de ofrecer a las empresas seleccionadas el acceso a los Centros Experimentales de Cajamar en Almería y Valencia, mentoría especializada y la posibilidad de validar sus tecnologías en condiciones reales de cultivo y producción.

Durante la presentación de esta nueva promoción, Ricardo García Lorenzo, director de Cajamar Innova y director de Innovación Agroalimentaria de Fundación Grupo Cajamar, ha subrayado la amplitud del fenómeno que reflejan los proyectos seleccionados: «Esta edición refleja mejor que ninguna anterior la amplitud de lo que está ocurriendo en la innovación agroalimentaria. Biotecnología molecular, inteligencia artificial aplicada al agua, nuevos ingredientes, robótica de precisión: no es un programa temático, es un mapa de hacia dónde va el sector. Un mapa construido por equipos que no están trabajando en el futuro, sino resolviendo problemas que el agricultor, el gestor del agua o la industria alimentaria tienen encima de la mesa hoy.»

Ocho años, 95 empresas y tres líneas especializadas

Cajamar Innova nació en 2018 con una convicción: que la gestión eficiente del agua es el desafío transversal del sector agroalimentario en contextos de cambio climático y presión regulatoria. Desde entonces, la oferta se ha expandido con criterio.

En 2024, se lanzó Cajamar Innova Agrotech, centrado en tecnologías aplicadas a la producción agrícola en ámbitos como la robótica, la mecanización, la agricultura de precisión, las plataformas de gestión agrícola, la biotecnología y la bioeconomía. Un año después, en 2025, llegó Cajamar Innova Foodtech, dirigido a iniciativas que aprovechan las nuevas tecnologías para transformar la forma de producir alimentos, desde la nutrición personalizada hasta la innovación en procesado, reducción de residuos y nuevas proteínas.

En total, se han llevado a cabo 11 convocatorias desde su puesta en marcha, impulsando a 95 empresas tecnológicas, entre ellas 13 startups internacionales procedentes de ocho países. La convocatoria que se presenta hoy suma 22 nuevas a este ecosistema, consolidando a la aceleradora como un referente en España.

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