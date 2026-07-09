La portavoz socialista Fátima Herrera afirma que “no se puede criminalizar a barrios enteros ni normalizar que haya familias y comercios sin un servicio esencial”

El PSOE exige soluciones urgentes ante los cortes de luz y reclama a la alcaldesa que obligue a la Junta a intervenir ante la empresa

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha valorado el acuerdo alcanzado en el pleno celebrado hoy para reclamar la adopción de medidas urgentes que garanticen un suministro eléctrico estable, seguro y de calidad en la ciudad, tras la aprobación de una moción presentada por Podemos y respaldada por el PSOE.

“Claro que existen enganches ilegales y las fuerzas de seguridad tienen que actuar contra el delito, faltaría más, y lo hacen, pero usar eso como una cortina para tapar la falta de inversión crónica en la red eléctrica de Almería es una auténtica desvergüenza”, ha afirmado. En su opinión, “es una falta de respeto y un insulto hacia las familias de esta ciudad, honestas y trabajadoras, criminalizar a barrios enteros”.

“Dejen de estigmatizar a los vecinos porque la inmensa mayoría de los almerienses cumple con sus obligaciones y lo que no es de recibo es que la empresa distribuidora utilice esa excusa para normalizar un servicio deficiente, con una red vieja, que no soporta la demanda, sobre todo en verano, y que el Ayuntamiento lo consienta”. En este sentido, ha recordado que “las empresas eléctricas ganan millones de euros al año y su obligación legal es mantener, modernizar y ampliar las infraestructuras para garantizar el suministro, pase lo que pase”.

La portavoz socialista ha insistido en que la Junta de Andalucía, como administración competente, y la empresa suministradora deben actuar con rapidez y responsabilidad, porque “no se puede normalizar que haya familias, comercios y barrios enteros viviendo con incertidumbre por no saber si van a tener luz o si volverán a sufrir una interrupción del suministro”. En ese sentido, ha defendido que el Ayuntamiento “debe estar del lado de la ciudadanía, exigiendo soluciones, inversiones y una planificación seria que ponga fin a esta situación, tanto a la Junta de Andalucía como a la empresa”.

Para el Grupo Municipal Socialista, la aprobación de esta moción debe traducirse en compromisos concretos y verificables. “Almería necesita respuestas, no excusas. Necesita que se revisen las instalaciones, que se refuercen las infraestructuras eléctricas donde sea necesario y que se atiendan las reclamaciones vecinales con transparencia y eficacia”, ha afirmado Herrera, quien ha remarcado que los barrios afectados “merecen el mismo nivel de calidad en los servicios públicos y esenciales que cualquier otra zona de la ciudad”.

Mantenimiento de colegios

Asimismo, el pleno ha aprobado la moción del PSOE para la ampliación del Plan Extraordinario de Mantenimiento de los Centros Educativos públicos de Almería, una iniciativa con la que los socialistas reclaman más inversión municipal para mejorar el estado de los colegios de la ciudad.

El mantenimiento de los centros educativos públicos es una competencia municipal y el Ayuntamiento debe garantizar que los niños y niñas de Almería estudien en espacios seguros, dignos y adecuados. La ampliación de este plan permitirá atender actuaciones necesarias en patios, aseos, carpintería, pintura, accesibilidad, climatización, cubiertas u otros elementos básicos que afectan al día a día de la comunidad educativa.

“Defender una ciudad mejor también significa cuidar sus barrios, sus servicios esenciales y sus colegios públicos”, ha concluido Herrera. “Hoy el pleno ha dado pasos importantes en dos cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía: garantizar luz estable en todos los barrios y mejorar los centros donde aprenden nuestros hijos e hijas”.

No al desdoblamiento de El Alquián

Sin embargo, ha lamentado que el pleno del Ayuntamiento de Almería haya rechazado la moción presentada por el PSOE para exigir el desdoblamiento de la carretera N-344 entre el aeropuerto y El Toyo, un tramo de titularidad municipal que resulta crucial para la movilidad de los almerienses durante todo el año y de los visitantes en verano, que quedan atascados en sus desplazamientos a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La propuesta socialista planteaba que, en un plazo máximo de seis meses, se realizaran los estudios técnicos, informes de viabilidad y diagnósticos de tráfico necesarios para acometer el proyecto.

Herrera ha criticado que el equipo de gobierno del PP “dé la espalda a los vecinos de El Toyo, Retamar, El Alquián, La Cañada, Costacabana, Loma Cabrera, Venta Gaspar y Cortijillos, que llevan años sufriendo atascos y largas colas en una vía esencial para conectar los barrios del levante”. “Queremos una Almería amable, con barrios unidos y comunicados, y el rechazo a esta moción supone perder una oportunidad para avanzar en una solución necesaria y largamente demandada”, ha afirmado la portavoz socialista, quien ha reiterado que el PSOE seguirá reclamando que se incluya en los próximos Presupuestos Municipales una partida específica para la redacción del proyecto de ejecución y los expedientes de expropiación que resulten necesarios.

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