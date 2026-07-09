La Junta eleva el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, por un incendio en Los Gallardos

El dispositivo de emergencia ha desalojado en prevención varias barriadas de Bédar y ha cortado al tráfico la N-340A

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha elevado, a las 19:37 horas de hoy jueves, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería).

El ayuntamiento ha realizado de forma preventiva el alejamiento temporal de la barriada de Almocáizar, las viviendas de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de Bédar. Precisamente en Bédar, un varón ha resultado herido con quemaduras y ha sido traslado por los servicios sanitarios al hospital de Torrecárdenas.

Además, se ha cortado al tráfico la N-340A en las inmediaciones del incendios para para asegurar la labor de los operativos de emergencia desplazados al lugar. También está cerrada la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, en sentido creciente.

EMA 1-1-2 ha gestionado más de 60 llamadas de testigos que alertaban de un incendio en el kilómetro 511 de la N-340A, en los avisos, los ciudadanos indicaban se había caído un cable que había originado un incendio y que las llamas se había propagado son rapidez a la zona forestal cercana a la carretera. El centro coordinador de emergencias ha activado al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a la empresa suministradora de energía.

En cuanto al dispositivo desplegado, el Plan Infoca mantiene trabajando en el incendio de Los Gallardos un total de 16 medios aéreos: un helicóptero ligero, seis helicópteros semipesados, un helicóptero de mando, seis aviones de carga en tierra, un avión anfibio pesado y un avión de coordinación. A ellos se suman por tierra 10 grupos de bomberos forestales, dos BRICAS, tres técnicos de Operaciones, dos técnicos de Extinción, un agente medioambiental, un subdirector COR/COP, tres autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y un equipo de Mando de Incendios Forestales (EMIF).

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

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